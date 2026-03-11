景順：偏好非美國市場 全球經濟韌性仍在

美國與伊朗戰火延燒，景順全球研究主管Benjamin Jones表示，基準情境預期衝突將持續數週，對經濟造成長期傷痕的風險有限，但若戰事持續拉長，尤其在中東能源儲存能力有限的情況下，恐引發更嚴重的連鎖效應。須密切觀察衝突是否升溫及能源供應是否可能出現更長期中斷，因為一旦如此，將必須調整投資看法。景順全球研究主管Benjamin Jones指出，儘管非美國市場2025年表現優於美股，但近期地緣政治衝突使該趨勢短期受阻；不過從中長期來看，仍偏好非美國市場。

若中東局勢有所降溫、油氣供應恢復，即使速度不及以往，能源市場目前的風險溢價仍有望回落，屆時市場關注點將再度回到 AI 造成的產業衝擊，而這對美股而言可能才是更大的挑戰。

此外，雖然歐洲企業相比美國企業對能源價格上漲仍較為敏感，但脆弱度已較2022年明顯降低。自2022年以來，歐洲能源進口量已下滑，且現有進口來源中，美國所占比重持續提高。

Benjamin Jones表示，雖然金融市場仍可能面臨下行壓力，但出現熊市或系統性崩跌的機率不高。在股票與債券之外，納入如大宗商品等資產的多元化投資組合，會有助於分散風險。

通膨方面，若油價每桶飆升50美元，可能帶動2026年全球整體通膨（headline inflation）上漲約1個百分點。儘管此通膨漲幅顯著，但還不至於造成災難性後果。若美伊衝突能迅速落幕，對通膨的實質影響將大幅減輕。

利率政策方面，預期各國央行將視此情況為暫時性的供給衝擊，但對於通膨預期的擔憂可能影響利率政策的走向。目前市場定價顯示，預期英國央行（BoE）將維持利率不變，歐洲央行（ECB）將在2026年升息。然而，Benjamin Jones則預期，英國央行將在今年實施降息，歐洲央行則維持利率不變。

Benjamin Jones認為，全球經濟正處於通膨溫和上行與消費動能承壓的局面。停滯性通膨風險雖有所升高，但並不預期會重現2022年那樣雙位數通膨的水準。

預計通膨的效應對美國的衝擊較為顯著，但經濟成長放緩的壓力，則可能更多地體現在歐洲、英國及亞洲市場。即便如此，通膨與成長的影響料屬於可控範圍內，不致動搖對於2026年經濟維持韌性成長的看法。