興達舊機組擬延役 居民抗議

台電提出興達電廠第二期燃氣機組更新改建計畫，擬新增兩部燃氣機組，五部即將除役的燃氣機組則延役至二○三七年，昨天在高雄永安區辦說明會，居民不滿除役燃煤機組許可到期後仍備用運轉，連舊燃氣機組也要延役，更質疑美伊戰爭引發能源危機，備用燃煤機組恐提前啟動支援，揚言反對到底。

台電表示，高雄用電成長超出預期，才推動二期改建計畫，國內天然氣供應穩定，尚無擴大燃煤發電計畫，維持減煤調度目標。興達電廠燃氣機組更新改建計畫一期三部新燃氣機組已陸續上線，二期預計新建兩部燃氣機組，原定新機組上線後除役的五部舊燃氣機組規畫延役，目前二期計畫仍在環評階段。