興達舊機組擬延役 居民抗議

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺徐白櫻張議晨／高雄報導

台電提出興達電廠第二期燃氣機組更新改建計畫，擬新增兩部燃氣機組，五部即將除役的燃氣機組則延役至二○三七年，昨天在高雄永安區辦說明會，居民不滿除役燃煤機組許可到期後仍備用運轉，連舊燃氣機組也要延役，更質疑美伊戰爭引發能源危機，備用燃煤機組恐提前啟動支援，揚言反對到底。

台電表示，高雄用電成長超出預期，才推動二期改建計畫，國內天然氣供應穩定，尚無擴大燃煤發電計畫，維持減煤調度目標。興達電廠燃氣機組更新改建計畫一期三部新燃氣機組已陸續上線，二期預計新建兩部燃氣機組，原定新機組上線後除役的五部舊燃氣機組規畫延役，目前二期計畫仍在環評階段。

興達 機組 高雄

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

觀察站／油電凍漲 我忘俄烏戰教訓

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

啟動自主安全檢查 核三將送再運轉計畫

美伊戰事影響我國天然氣進口，恐影響我國能源供應，國內開始出現「返核」聲浪。民眾黨立委劉書彬昨天質詢，政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的能源穩定來源？經濟部長龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，三月會送出再運轉計畫，如果汰換設備不多，時間可以縮短。

