啟動自主安全檢查 核三將送再運轉計畫
美伊戰事影響我國天然氣進口，恐影響我國能源供應，國內開始出現「返核」聲浪。民眾黨立委劉書彬昨天質詢，政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的能源穩定來源？經濟部長龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，三月會送出再運轉計畫，如果汰換設備不多，時間可以縮短。
劉書彬質詢，美國海軍情報前指揮官史都德曼曾建議，台灣至少要有一座核電廠才能減輕能源被切斷的危機，政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的穩定來源？
龔明鑫說，核三廠已啟動自主安全檢查，三月會送出再運轉計畫；跟西屋公司已簽約，要看機組老化情況，如果汰換設備不多，時間可以縮短。劉書彬追問，有機會在兩年內完成嗎？龔回應「會盡快」。
中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，台灣天然氣發電占比約將近百分之四十，二○三○年預計為百分之五十。相較日韓在二○三五年前將占比降至百分之廿五以下，台灣的依賴度顯著偏高。
電價審議委員會委員許舒博昨說，月底將舉行電價審議委員會，若戰爭只是短期衝擊，「沒有理由在這個時候去調高電價」。
