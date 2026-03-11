聽新聞
啟動自主安全檢查 核三將送再運轉計畫

聯合報／ 記者屈彥辰洪安怡林海／台北報導

美伊戰事影響我國天然氣進口，恐影響我國能源供應，國內開始出現「返核」聲浪。民眾黨立委劉書彬昨天質詢，政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的能源穩定來源？經濟部長龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，三月會送出再運轉計畫，如果汰換設備不多，時間可以縮短。

劉書彬質詢，美國海軍情報前指揮官史都德曼曾建議，台灣至少要有一座核電廠才能減輕能源被切斷的危機，政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的穩定來源？

龔明鑫說，核三廠已啟動自主安全檢查，三月會送出再運轉計畫；跟西屋公司已簽約，要看機組老化情況，如果汰換設備不多，時間可以縮短。劉書彬追問，有機會在兩年內完成嗎？龔回應「會盡快」。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，台灣天然氣發電占比約將近百分之四十，二○三○年預計為百分之五十。相較日韓在二○三五年前將占比降至百分之廿五以下，台灣的依賴度顯著偏高。

電價審議委員會委員許舒博昨說，月底將舉行電價審議委員會，若戰爭只是短期衝擊，「沒有理由在這個時候去調高電價」。

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

