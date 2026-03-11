聽新聞
觀察站／油電凍漲 我忘俄烏戰教訓

聯合報／ 本報記者陳儷方

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

俄烏戰爭期間，歐洲與亞洲各國爭搶天然氣，價格暴漲，全球能源市場秩序被徹底打亂，台灣油電雙凍漲政策重創中油及台電兩大國營公司財務，去年轉虧為盈的台電，累積虧損仍然有三千五百億元，中油至今仍累積逾八百億元，每年還需負擔大額利息支出。政府壓低油價、氣價、電價，實際上由國營事業吸收成本，換取短期物價些微穩定。

如今美伊衝突再度推升國際油價，本周汽油價格原本依公式應調漲五點四元，但最終僅調漲一點五元，差額由中油吸收，這項緊急緩漲機制新措施將持續至戰爭結束，短期內可減輕民眾負擔，只是以國營事業財務換取價格穩定的作法，已先失去公平，因為是由大家一起承受未來後果，包括沒有汽機車的民眾在內。

更大的風險在於，台灣能源高度依賴進口，其中天然氣多仰賴中東與澳洲，而全球能源航運的重要通道荷莫茲海峽因戰事受阻，對台灣能源供應衝擊尤其明顯。

台灣能源轉型在核電廠全數停機及減煤增氣政策的執行下，對天然氣發電的依賴程度顯著提高，然而，天然氣高度依賴海運、儲存天數有限、價格又容易劇烈波動，在地緣政治風險升高的時代，反而成為能源安全的弱點。

其中，關鍵的變數是核電的退場，俄烏戰爭爆發時，台灣仍有核三廠運轉，核電提供相對穩定且成本較低的基載電力，但隨著核三停機，台灣電力系統少了一個重要緩衝來源，面對能源價格上漲與供電壓力，缺乏政策工具。

在核電退場、天然氣價格飆漲下，燃煤成為備援。空汙管制季節將於三月底結束，燃煤機組運轉彈性大幅增加，而煤炭在成本與儲量穩定上仍具優勢，未來備用燃煤機組火力全開後，政府很可能會強調「絕不會超過法定運轉時數」。

從俄烏戰爭到美伊開戰，一再證明能源被地緣政治高度牽制的現實，一旦戰爭爆發或航運風險出現，缺陷就會迅速暴露。俄烏戰爭是一場壓力測試，如今中東戰事再次提醒這項危機。

