因應中東戰事 蕭美琴：政府「去風險化」穩定物價、保障能源

副總統蕭美琴10日晚間出席「中華民國全國商業總會115年新春聯誼晚宴」。她表示，面對國際局勢的挑戰，行政院已在物價穩定、能源供應及各項資源盤點上積極因應，並推動「去風險化」措施，希望在困境中維持物價穩定，同時確保經濟發展所需的能源能夠獲得保障。

包括經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、數發部長林宜敬、陸委會主委邱垂正、國發會主委葉俊顯、多位立委及全國商業總會理事長許舒博等，亦出席活動。

蕭美琴致詞表示，今天非常高興參加全國商業總會的新春聯誼活動，祝福大家新的一年能像台灣過去一年經濟表現一樣，持續展現新的高度、鴻圖大展。

她肯定商總長期以來扮演政府與產業間非常重要的溝通橋梁，對各項政策提出許多寶貴建言。期盼產官學、民間與政府之間都能維持良好溝通，在各項產業布局上攜手合作，在動盪的世界中確保台灣競爭力持續成長，同時讓台灣經濟保持活力。

蕭美琴提到，全球局勢持續變動，包含近期地緣政治的新發展，難免對台灣造成衝擊與影響，值此時刻，更需團結一致，確保台灣的利益，以及經濟成長所需的政策基礎都能迅速到位，讓百工百業在全球舞台上持續展現不可忽視的實力。

面對國際局勢的挑戰，政府會做好準備，行政院已在物價穩定、能源供應及各項資源盤點上積極因應，並推動「去風險化」措施，希望在困境中維持物價穩定，同時確保經濟發展所需的能源能夠獲得保障。

談及關稅議題，蕭美琴說，過去一年業界十分辛苦，行政院談判團隊持續努力，為台灣爭取最好的待遇，包括在232條款相關品項中取得最惠國待遇，以及在對等關稅方面取得良好安排。在美國最高法院相關判決後，台灣仍需持續與美方溝通，確保過去貿易談判成果能夠進一步落實。

蕭美琴表示，執政團隊會持續關注國際情勢發展，並與國際夥伴合作，一方面開拓台灣對外商機，另一方面在全球動盪與產業趨勢變化下，適時給予受影響的產業必要支持。

她期盼大家支持中央政府總預算，以利推動各項政策。此外，全世界每個國家都在追求富國強兵，台灣追求和平的同時，強化自我防衛能力至關重要，因此相關國防預算也盼獲得各界支持。

蕭美琴強調，台灣是一個具有高度韌性的國家，面對多變的國際環境也能保持靈活應對的態度。以近日在日本舉行的「世界棒球經典賽」為例，棒球賽事就像各領域的競爭一樣，台灣人始終展現良好風度，追求勝利、繁榮與發展，也希望在國際上取得領先地位。

蕭美琴期許大家以韌性精神面對全球局勢，塑造更強、更有自信、也更有能力面對世界變局的台灣。她也感謝在場的國際友人，可以激烈競爭但仍然是朋友，也都支持維繫精彩賽事的規則與精神。未來政府會持續完善制度，與各界攜手打造更具競爭力、更強韌的台灣。