平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

聯合報／ 記者黃婉婷陳儷方／台北報導
行政院物價穩定小組決議，汽柴油啟動緊急緩漲機制，同時汽柴油貨物稅減徵拉高到法定上限的百分之五十。記者林伯東／攝影
行政院物價穩定小組決議，汽柴油啟動緊急緩漲機制，同時汽柴油貨物稅減徵拉高到法定上限的百分之五十。記者林伯東／攝影

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

在卓榮泰釋出政府態度後，經濟部隨即宣布，中油將再吸收「原油價公式漲幅」的六成，減緩國內衝擊。

6月起 提高美國天然氣進口量

中東戰事持續緊繃，行政院副院長鄭麗君前天召開「穩定物價小組」會議臨時會報，經濟部報告指出，現已啟動液化天然氣三階段存量調度作業，目前已可確保國內三、四月供應無虞，也完成國際新約簽訂，六月起將提高美國進口氣源量。

行政院盤點國內物價走勢近況，今年一月至二月國內消費者物價指數（ＣＰＩ）平均年增率為百分之一點二三，美伊戰爭前整體物價原維持平穩，但中東衝突態勢未解，國際原油、液化天然氣等價格持續上揚。

行政院長卓榮泰（左）與副院長鄭麗君（右）昨天在立法院備詢前表示，因應中東戰火，行政院推出五項穩定物價措施。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰（左）與副院長鄭麗君（右）昨天在立法院備詢前表示，因應中東戰火，行政院推出五項穩定物價措施。記者陳正興／攝影

大宗物資減徵稅負 延長到9月

卓榮泰昨赴立院備詢前，說明政府因應中東戰火相關作為。他表示，前天上午又召集外交部、交通部、經濟部、金管會及財政部進行更詳細的分析與重要決定；鄭麗君前天也持續召集物價穩定小組，並做出幾項決議。

卓榮泰表示，針對油價與物價，汽柴油除了原先的雙緩漲機制，再啟動專案緊急緩漲機制，降低國際油價價格影響，而前天第一次採用這樣的方式，由政府吸收部分漲幅與緩漲，因此，油價僅先漲一點五元，會持續觀察國際油價上漲趨勢；除了大宗物資原物料減徵稅負延長至九月，也擴大汽柴油貨物稅減徵幅度至法定上限的百分之五十。

行政院說明，汽柴油貨物稅減徵幅度至百分之五十，即由原每公升分別降兩元、一點五元，擴大至三點四一五元及近兩元（一點九九五元）。

農漁業機具用油補貼 持續辦理

此外，為確保肥料供應無虞，政府續辦理農漁業用油補貼。鄭麗君說，農機用油部分，維持免徵百分之五營業稅，持續辦理農機用油漲幅補貼措施，按台灣中油公告牌價超過基準價的漲幅補貼百分之五十；漁業動力用油部分，持續辦理免徵貨物稅及營業稅，並依中油公司免稅牌價給予百分之十四補貼。

國人擔心物價上漲，卓榮泰並表示，會強化跨部會民生商品價格監測機制，隨時觀察市場變化、機動調整。

國民黨立委王鴻薇昨質詢時也關注後續作為。經濟部長龔明鑫回應表示，一定要平穩汽油價格，在卓榮泰指示下，每周末就會決定下周的價格；法律上規定儲油是六十天，但目前儲量有一百五十幾天。

