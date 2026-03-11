聽新聞
亞洲航空業調漲機票價格 國內業者將適時調整燃油附加費

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者黃淑惠／綜合報導
中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。（路透） 張幼芳
中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。（路透） 張幼芳

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，此區航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，因此更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

彭博資訊報導，美伊戰爭超過一周，中東地區幾家大型航空公司和機場均受戰火波及，營運一度接近停擺，但如今已慢慢開始增開航班，例如阿聯酋已恢復通往全球50多國約100個地點航班，但其他亞洲同業正為戰爭擬定應變措施，其中包含調漲機票價格。

台灣航空業者表示，目前國際航班正常營運，將持續關注市場發展，並依航空燃油牌價變化機制適時調整燃油附加費。

澳洲航空和紐西蘭航空10日宣布，因中東衝突將上調票價。澳航表示，本周起開始調漲，漲幅因航線而異，知情人士透露基本上大約會漲5%。澳航也叫苦，飛機燃料過去兩周已飆漲150%之多。

香港航空也在網站宣布，將從12日起調高燃油附加費，漲幅最高可達35.2%。

印度的航空公司已將長程航線機票價格調高15%，知情人士說，現在業者考慮再拉大漲幅。越南當地官媒則警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲70%。

消息人士表示，東南亞一些廉價航空因而開始預想，一旦燃料貴到無法負擔或難以取得，飛機只能停飛。

Sparta Commodities資深分析師說，亞洲的航空公司若沒有夠強避險規畫，先前機票售出的基準點比起現在所在位置，真的受傷很重。

消息來源指出，如果目前油價居高不下情況再維持三個多月，一些利潤率低的廉航恐怕就要倒閉。 德意志銀行分析師萊恩伯格預測，因為最弱小的航空公司中止營運，伊朗戰爭可能令全球數千架飛機被迫停飛。

飛機燃料價格波動太猛烈，導致紐西蘭航空10日暫停發布財測。

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

中東情勢造成國際油價波動，行政院昨（10）日宣布五招強化穩物價。針對汽、柴油方面，除既有雙緩漲機制外，新增專案緩漲，壓低汽柴油漲幅；另4月1日起將擴大減稅，將汽柴油貨物稅減徵幅度提高至法定50％上限，每公升將分別減徵3.415元、1.995元。

觀察站／油電凍漲 我忘俄烏戰教訓

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

兆豐金董事長談油價 影響物價5月浮現

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，對於物價影響5月就會顯現，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後將面臨物價上升的難題，牽動利率決策；董瑞斌對於美伊戰爭的看法則認為不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

穩定物價 中油加碼吸收天然氣六成漲幅

荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊天然氣供應。經濟部昨（10）日表示，3、4月天然氣已調度到位，能源供應無虞；另為穩定物價，在此次中東戰爭期間，中油會在既有的「平穩措施門檻」及「亞鄰最低價」基礎上，再透過「專案緩漲機制」，加碼吸收六成調幅。

誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

邁入AI時代，詐騙手法也更新相當快，我國政府積極打詐，數發部主任秘書胡貝蒂表示，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「打詐通報查詢網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

