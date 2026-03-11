聽新聞
0:00 / 0:00

誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
數發部主秘胡貝蒂。數發部／提供
數發部主秘胡貝蒂。數發部／提供

邁入AI時代，詐騙手法也更新相當快，我國政府積極打詐，數發部主任秘書胡貝蒂表示，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「打詐通報查詢網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

經濟日報與第一金控將於17日共同主辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代  AI打詐＊公平待客」，胡貝蒂將以「AI治理與科技防詐」為題發表演講，剖析數發部打詐作法及成果，盼能匯聚主管機關、金融、科技業之力量，共同探討如何「以AI對抗AI」的策略，建構主動式監測、即時攔阻的防詐生態系。

數發部最新統計指出，透過《詐欺犯罪危害防制條例》立法、廣告實名制及科技阻斷機制推動，社群平台詐騙廣告已明顯下降。

截至2025年，已裁罰臉書詐騙廣告案件四次，累計罰鍰達1,850萬元；「網路詐騙通報查詢網」App下載數達4.6萬人，累計通報逾50萬則可疑訊息；DNS RPZ機制攔阻詐騙網站逾11萬件；政府專屬短碼簡訊發送超過9,000萬則，遊戲點數詐騙案件較2023年減少70%；第三方支付業者查核率達100%。

配合行政院自2025年起推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，數發部新增為防詐主政機關，並依《詐防條例》納管一定規模網路廣告平台，包括Google、YouTube、LINE、臉書、Instagram、TikTok及Threads，要求落實廣告實名制、訂定防詐計畫並定期公布透明度報告，並於接獲通知後限期下架詐騙內容，違規者得按次裁罰。

2023年12月29日起，數發部運用大數據、機器學習與自然語言處理技術主動掃描詐騙內容並通報下架，高風險金融投資詐騙廣告數量已大降。此外，「網路詐騙通報查詢網」網站與App自2024年上架後，截至2025年12月，累計通報人數1.3萬人、通報訊息逾50萬則，已下架24.7萬則詐騙內容。

立即報名

數發部 廣告

延伸閱讀

新光保全多元布局智慧城市 瞄準AI行為辨識商機

化被動為主動！新光保全搶攻AI行為辨識商機 多元布局智慧城市安防

打詐中心：小紅書停止解析後 月平均詐騙件數減少73%

詐騙假冒 ETC 欠費通知 高公局提醒這三類訊息要注意

相關新聞

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

中東情勢造成國際油價波動，行政院昨（10）日宣布五招強化穩物價。針對汽、柴油方面，除既有雙緩漲機制外，新增專案緩漲，壓低汽柴油漲幅；另4月1日起將擴大減稅，將汽柴油貨物稅減徵幅度提高至法定50％上限，每公升將分別減徵3.415元、1.995元。

觀察站／油電凍漲 我忘俄烏戰教訓

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

兆豐金董事長談油價 影響物價5月浮現

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，對於物價影響5月就會顯現，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後將面臨物價上升的難題，牽動利率決策；董瑞斌對於美伊戰爭的看法則認為不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

穩定物價 中油加碼吸收天然氣六成漲幅

荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊天然氣供應。經濟部昨（10）日表示，3、4月天然氣已調度到位，能源供應無虞；另為穩定物價，在此次中東戰爭期間，中油會在既有的「平穩措施門檻」及「亞鄰最低價」基礎上，再透過「專案緩漲機制」，加碼吸收六成調幅。

誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

邁入AI時代，詐騙手法也更新相當快，我國政府積極打詐，數發部主任秘書胡貝蒂表示，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「打詐通報查詢網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。