誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

邁入AI時代，詐騙手法也更新相當快，我國政府積極打詐，數發部主任秘書胡貝蒂表示，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「打詐通報查詢網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

經濟日報與第一金控將於17日共同主辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」，胡貝蒂將以「AI治理與科技防詐」為題發表演講，剖析數發部打詐作法及成果，盼能匯聚主管機關、金融、科技業之力量，共同探討如何「以AI對抗AI」的策略，建構主動式監測、即時攔阻的防詐生態系。

數發部最新統計指出，透過《詐欺犯罪危害防制條例》立法、廣告實名制及科技阻斷機制推動，社群平台詐騙廣告已明顯下降。

截至2025年，已裁罰臉書詐騙廣告案件四次，累計罰鍰達1,850萬元；「網路詐騙通報查詢網」App下載數達4.6萬人，累計通報逾50萬則可疑訊息；DNS RPZ機制攔阻詐騙網站逾11萬件；政府專屬短碼簡訊發送超過9,000萬則，遊戲點數詐騙案件較2023年減少70%；第三方支付業者查核率達100%。

配合行政院自2025年起推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，數發部新增為防詐主政機關，並依《詐防條例》納管一定規模網路廣告平台，包括Google、YouTube、LINE、臉書、Instagram、TikTok及Threads，要求落實廣告實名制、訂定防詐計畫並定期公布透明度報告，並於接獲通知後限期下架詐騙內容，違規者得按次裁罰。

2023年12月29日起，數發部運用大數據、機器學習與自然語言處理技術主動掃描詐騙內容並通報下架，高風險金融投資詐騙廣告數量已大降。此外，「網路詐騙通報查詢網」網站與App自2024年上架後，截至2025年12月，累計通報人數1.3萬人、通報訊息逾50萬則，已下架24.7萬則詐騙內容。