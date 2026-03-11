穩定物價 中油加碼吸收天然氣六成漲幅

荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊天然氣供應。經濟部昨（10）日表示，3、4月天然氣已調度到位，能源供應無虞；另為穩定物價，在此次中東戰爭期間，中油會在既有的「平穩措施門檻」及「亞鄰最低價」基礎上，再透過「專案緩漲機制」，加碼吸收六成調幅。

實務運作上，每周會由中油在考量上述三個機制之後，建議下周油價，經濟部也會檢視。

因應中東情勢，經濟部第一時間已啟動能源應變小組，天然氣3、4月均超過安全存量標準，分別為11.9天、11.5天。

針對國內汽柴油價格，中油設有雙緩漲機制，包括「平穩措施門檻」及「亞鄰最低價限制」。前者啟動門檻按95汽油零售價，若每公升達32.5元，中油吸收25%；若每公升達35元，中油吸收50%，若每公升達37.5元， 由中油及政府共同吸收75%。後者是指國內汽、柴油稅前價格維持亞鄰國家最低價。