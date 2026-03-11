聽新聞
核三縮短啟用時間 有條件

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

經濟部長龔明鑫昨（10）日表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月就會送出再運轉計畫，最快2028年可重啟；若設備都很好，需汰換設備不多，啟用時間就可以縮短。

行政院長卓榮泰昨日率領部會首長赴立法院備詢。民眾黨立委劉書彬質詢，因應中東戰事，如何維持能源韌性？是否考慮把核能作為穩定發展的來源？龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月就會送出再運轉計畫。

劉書彬質疑再生能源發展太慢。龔明鑫回應，目前還是按照預估，往20%目標前進，現在已經有16%。推動低碳電力相關工作，都會持續進行。

卓榮泰表示，會繼續推動二次能源轉型。龔明鑫表示，現在外資對台灣投資環境非常滿意，美國商會也說90%廠商會持續投資台灣。2050淨零碳排目標，會一步一步追趕。

經濟部長 劉書彬 行政院長

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

中東情勢造成國際油價波動，行政院昨（10）日宣布五招強化穩物價。針對汽、柴油方面，除既有雙緩漲機制外，新增專案緩漲，壓低汽柴油漲幅；另4月1日起將擴大減稅，將汽柴油貨物稅減徵幅度提高至法定50％上限，每公升將分別減徵3.415元、1.995元。

觀察站／油電凍漲 我忘俄烏戰教訓

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

兆豐金董事長談油價 影響物價5月浮現

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，對於物價影響5月就會顯現，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後將面臨物價上升的難題，牽動利率決策；董瑞斌對於美伊戰爭的看法則認為不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

穩定物價 中油加碼吸收天然氣六成漲幅

荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊天然氣供應。經濟部昨（10）日表示，3、4月天然氣已調度到位，能源供應無虞；另為穩定物價，在此次中東戰爭期間，中油會在既有的「平穩措施門檻」及「亞鄰最低價」基礎上，再透過「專案緩漲機制」，加碼吸收六成調幅。

誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

邁入AI時代，詐騙手法也更新相當快，我國政府積極打詐，數發部主任秘書胡貝蒂表示，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「打詐通報查詢網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

