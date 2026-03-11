聽新聞
核三縮短啟用時間 有條件
經濟部長龔明鑫昨（10）日表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月就會送出再運轉計畫，最快2028年可重啟；若設備都很好，需汰換設備不多，啟用時間就可以縮短。
行政院長卓榮泰昨日率領部會首長赴立法院備詢。民眾黨立委劉書彬質詢，因應中東戰事，如何維持能源韌性？是否考慮把核能作為穩定發展的來源？龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月就會送出再運轉計畫。
劉書彬質疑再生能源發展太慢。龔明鑫回應，目前還是按照預估，往20%目標前進，現在已經有16%。推動低碳電力相關工作，都會持續進行。
卓榮泰表示，會繼續推動二次能源轉型。龔明鑫表示，現在外資對台灣投資環境非常滿意，美國商會也說90%廠商會持續投資台灣。2050淨零碳排目標，會一步一步追趕。
