核三縮短啟用時間 有條件

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

2026-03-11 00:00