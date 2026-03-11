費仔經典賽連轟立功 國發會擬主動接洽助申請就業金卡

台美混血好手費柴德在世界棒球經典賽（WBC）預賽連轟助攻。國發會副主委高仙桂今天表示，台灣就業金卡設有運動領域，已進行相關研議，將主動和費柴德接洽、協助申請。

被外界暱稱「費仔」的棒球選手費柴德（StuartFairchild）在WBC預賽敲出2轟，助台灣隊從0勝2敗打到2勝2敗，費柴德在球場上的亮眼表現，讓台灣球迷為之瘋狂。有網友在社群網站Threads發文表示，「給費仔一張就業金卡」。

高仙桂表示，國發會以就業金卡作為攬才利器，就業金卡有運動領域，「基本上，他（費柴德）的條件是符合」，國發會將主動接洽，希望費柴德可以申請。國發會官員說明，已與運動部聯繫，相關細節研議中。

行政院自2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」，推出結合工作許可、居留簽證、外僑居留證以及重入國許可之四證合一的「就業金卡」，爭取在科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防及數位等領域的特殊專長，或經主管機關會商相關中央目的事業主管機關認定具有特殊專長者。

根據就業金卡官方網站，申請者須具備「外國特定專業人才資格」，符合特定資格條件且具特殊專長者，可依照專業技能12大領域擇一申請，資格由所屬相關部會主管進行認定；申請者不需要先在台灣找到工作。

就業金卡有效期間為1至3年，可依申請者需求選擇，期滿得重新申請，所有申請程序皆可在網路上自行完成，不需要外部顧問、私人機構或公司來代辦。

就業金卡官方網站也公布，今年1月31日有效就業金卡為8318人次，累計許可為1萬5715人次。以領域別來看，有效就業金卡以經濟領域最多，達3063件，其次為教育，共1742件，接續為科技，共1444件，而體育則有25件。