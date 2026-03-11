聽新聞
優先審議法案 政院列出51案清單 財經11案聚焦

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨（10）日表示，日前召開行政立法協調會報，已討論出51案優先法案，期待立法院優先通過。據了解，當中包含住宅三法、產經七法、財政一法共11案財經法案，受到產業界關注。

不過外界關注的《民法》特留分修法，以及攸關繼承稅制改革的《遺產及贈與稅法》，則暫未納入行政院本會期優先法案。

在野黨則有共識推動未來帳戶特別條例媒體議價法。其中國民黨也納入《民法》特留法修法，另將提晶片國安法，限制核心技術輸出或轉移；民眾黨則計畫推動融資公司法。

據了解，住宅三法包含危老條例、都更條例及租賃專法，主要聚焦老屋改建及租屋族權益。危老條例施行期間原本至2027年5月31日，修法刪除落日期限，並納入老宅延壽、擴大租稅優惠等，加速老屋重建，也將為危老帶來新動能。

都更條例則力推自主都更，增訂全案管理機構法定定位，擴大公有土地可委託全案管理機構辦理更新，並將投資抵減適用對象納入全案管理機構，透過自主都更，屋主不用與建商分容積。

租賃專法則修法保障最短租期，房客享有訂約及續約合計三年穩定租期；續約租金調漲不得超過通知當月房租指數之年增率。

產經七法包含投信投顧法、企業併購法、娛樂稅法、虛擬資產服務法、促進資料創新利用發展條例、海關進口稅則、能源管理法，多為產業界關注焦點。

其中投信投顧法新增不動產投資信託事業得發行管理不動產投資信託基金（REITs），並將違規罰鍰上限提高至1,500萬元；企業併購法亦受業界關注，增訂企業成立產業控股公司，股東因股份轉換的證券交易所得稅，可在實際轉讓時再課徵，透過租稅優惠提供誘因，鼓勵企業籌組產控公司、打團體戰。

虛擬資產服務法則擬定虛擬資產服務商許可、管理相關規範，及穩定幣發行規範；娛樂稅法則授權地方政府可停徵藝文活動、競技比賽課稅項目。

政院也將財劃法列入優先法案，調整中央統籌分配稅款規模及分配基礎，預料將是朝野攻防焦點。

至於其他重要法案，政院擬修國民年金法，提高國民年金給付水準、放寬排富門檻；另外討論許久的廢棄物清理法、資源回收再利用法，被視為資源循環雙法，分別擴大新興廢棄物（如光電板）責任業者範圍，及制定國家整體資源循環計畫等重點。

媒體議價 特別條例

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

中東情勢造成國際油價波動，行政院昨（10）日宣布五招強化穩物價。針對汽、柴油方面，除既有雙緩漲機制外，新增專案緩漲，壓低汽柴油漲幅；另4月1日起將擴大減稅，將汽柴油貨物稅減徵幅度提高至法定50％上限，每公升將分別減徵3.415元、1.995元。

觀察站／油電凍漲 我忘俄烏戰教訓

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

兆豐金董事長談油價 影響物價5月浮現

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，對於物價影響5月就會顯現，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後將面臨物價上升的難題，牽動利率決策；董瑞斌對於美伊戰爭的看法則認為不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

穩定物價 中油加碼吸收天然氣六成漲幅

荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊天然氣供應。經濟部昨（10）日表示，3、4月天然氣已調度到位，能源供應無虞；另為穩定物價，在此次中東戰爭期間，中油會在既有的「平穩措施門檻」及「亞鄰最低價」基礎上，再透過「專案緩漲機制」，加碼吸收六成調幅。

誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

邁入AI時代，詐騙手法也更新相當快，我國政府積極打詐，數發部主任秘書胡貝蒂表示，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「打詐通報查詢網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

