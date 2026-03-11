中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

中東情勢造成國際油價波動，行政院昨（10）日宣布五招強化穩物價。針對汽、柴油方面，除既有雙緩漲機制外，新增專案緩漲，壓低汽柴油漲幅；另4月1日起將擴大減稅，將汽柴油貨物稅減徵幅度提高至法定50％上限，每公升將分別減徵3.415元、1.995元。

行政院長卓榮泰表示，政府持續密切關注中東局勢及其對全球與國內經濟環境影響，近期國際油價出現明顯動盪，行政院已緊急召開穩定物價小組臨時會議，並提出五項強化措施，以確保國內物價穩定。

行政院副院長鄭麗君指出，今年截至2月，國內消費者物價指數（CPI）平均年增率1.23%，但中東衝突情勢仍未緩解，國際原油與液化天然氣價格持續上揚，穩定物價小組臨時會議決議五大強化措施。

首先啟動汽、柴油「專案緩漲機制」，並與既有雙緩漲機制併行運作。未來國內汽、柴油售價在雙緩漲機制調整後，將再由專案緩漲機制吸收至少60%漲幅。

據了解，上周鄭麗君主持穩定物價小組會議時，已先針對國際油價可能波動進行盤點，並預先備妥「專案緩漲機制」。

隨上周末國際油價大幅震盪，行政院9日召開臨時會議拍板相關措施，本周油價調整即先由專案機制吸收至少60%漲幅，後續將視國際情勢發展，彈性調整吸收比率。

其次，政府原已對黃豆、小麥、玉米、奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉、汽油、柴油、水泥等關鍵原物料減徵貨物稅至9月。此次會議並決定提高汽柴油貨物稅減徵幅度，分別由每公升減徵2元與1.5元，擴大至3.415元與1.995元，減徵幅度提高至法定上限50%。

據規劃，由於上一期減稅實施期間至3月底，此次擴大汽柴油減稅，是自4月1日起開始上路。

第三，政府將確保國內肥料供應穩定，並密切監測國際運費波動對肥料終端價格的影響，同時持續辦理農漁業用油補貼。

第四，將強化跨部會民生商品價格監測機制，針對價格異常波動商品即時通報並採取因應措施。第五，因應荷莫茲海峽航運可能受阻，要求經濟部、交通部密切關注對產業供應鏈及原物料供應影響，確保產業供貨無虞。