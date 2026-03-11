聽新聞
0:00 / 0:00

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

經濟日報／ 記者余弦妙邱琮皓／台北報導
行政院長卓榮泰（左）與副院長鄭麗君昨表示，將推出五項強化措施，確保物價穩定。 記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰（左）與副院長鄭麗君昨表示，將推出五項強化措施，確保物價穩定。 記者陳正興／攝影

中東情勢造成國際油價波動，行政院昨（10）日宣布五招強化穩物價。針對汽、柴油方面，除既有雙緩漲機制外，新增專案緩漲，壓低汽柴油漲幅；另4月1日起將擴大減稅，將汽柴油貨物稅減徵幅度提高至法定50％上限，每公升將分別減徵3.415元、1.995元。

行政院長卓榮泰表示，政府持續密切關注中東局勢及其對全球與國內經濟環境影響，近期國際油價出現明顯動盪，行政院已緊急召開穩定物價小組臨時會議，並提出五項強化措施，以確保國內物價穩定。

行政院副院長鄭麗君指出，今年截至2月，國內消費者物價指數（CPI）平均年增率1.23%，但中東衝突情勢仍未緩解，國際原油與液化天然氣價格持續上揚，穩定物價小組臨時會議決議五大強化措施。

首先啟動汽、柴油「專案緩漲機制」，並與既有雙緩漲機制併行運作。未來國內汽、柴油售價在雙緩漲機制調整後，將再由專案緩漲機制吸收至少60%漲幅。

據了解，上周鄭麗君主持穩定物價小組會議時，已先針對國際油價可能波動進行盤點，並預先備妥「專案緩漲機制」。

隨上周末國際油價大幅震盪，行政院9日召開臨時會議拍板相關措施，本周油價調整即先由專案機制吸收至少60%漲幅，後續將視國際情勢發展，彈性調整吸收比率。

其次，政府原已對黃豆、小麥、玉米、奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉、汽油、柴油、水泥等關鍵原物料減徵貨物稅至9月。此次會議並決定提高汽柴油貨物稅減徵幅度，分別由每公升減徵2元與1.5元，擴大至3.415元與1.995元，減徵幅度提高至法定上限50%。

據規劃，由於上一期減稅實施期間至3月底，此次擴大汽柴油減稅，是自4月1日起開始上路。

第三，政府將確保國內肥料供應穩定，並密切監測國際運費波動對肥料終端價格的影響，同時持續辦理農漁業用油補貼。

第四，將強化跨部會民生商品價格監測機制，針對價格異常波動商品即時通報並採取因應措施。第五，因應荷莫茲海峽航運可能受阻，要求經濟部、交通部密切關注對產業供應鏈及原物料供應影響，確保產業供貨無虞。

減稅 物價 鄭麗君

延伸閱讀

美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

鄭麗君召開穩定物價小組臨時會報 宣示穩定物價五項強化措施

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

卓揆：油價啟動緊急緩漲機制 汽柴油貨物稅減徵提高至50%

相關新聞

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

中東情勢造成國際油價波動 政院五招穩物價、擴大減稅

中東情勢造成國際油價波動，行政院昨（10）日宣布五招強化穩物價。針對汽、柴油方面，除既有雙緩漲機制外，新增專案緩漲，壓低汽柴油漲幅；另4月1日起將擴大減稅，將汽柴油貨物稅減徵幅度提高至法定50％上限，每公升將分別減徵3.415元、1.995元。

觀察站／油電凍漲 我忘俄烏戰教訓

美伊開戰牽動全球能源市場，台灣再度面臨油氣價格上漲與供應不確定的壓力。只是，四年前的俄烏戰爭引發的全球能源搶購與價格飆漲，原本可視為一場能源安全的壓力測試，但如今看來，台灣並未從中記取教訓。

兆豐金董事長談油價 影響物價5月浮現

美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，對於物價影響5月就會顯現，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後將面臨物價上升的難題，牽動利率決策；董瑞斌對於美伊戰爭的看法則認為不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。

穩定物價 中油加碼吸收天然氣六成漲幅

荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊天然氣供應。經濟部昨（10）日表示，3、4月天然氣已調度到位，能源供應無虞；另為穩定物價，在此次中東戰爭期間，中油會在既有的「平穩措施門檻」及「亞鄰最低價」基礎上，再透過「專案緩漲機制」，加碼吸收六成調幅。

誠信金融論壇17日登場／數發部主秘胡貝蒂：主動監測 即時阻詐

邁入AI時代，詐騙手法也更新相當快，我國政府積極打詐，數發部主任秘書胡貝蒂表示，打詐仰賴技術協作與跨界合作。數發部持續推動公私協力，透過平台專區受理通報，並推動網路廣告實名制與「打詐通報查詢網」詐騙廣告通報機制，降低假訊息與詐騙擴散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。