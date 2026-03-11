聽新聞
兆豐金董事長談油價 影響物價5月浮現
美伊衝突情勢未解，導致國際原油飆漲，牽動後續美國聯準會的降息步伐。兆豐金控（2886）暨銀行董事長董瑞斌昨（10）日表示，油價上漲連動到一般消費者物價，傳遞時間約三個月，換句話說，對於物價影響5月就會顯現，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）上任後將面臨物價上升的難題，牽動利率決策；董瑞斌對於美伊戰爭的看法則認為不會是中長期，頂多半年就會逐漸落幕。
董瑞斌認為，美伊戰事不管是短期還是長期，油價已經漲上來，第一步先影響進口物價，再來影響生產者物價，最後則是一般消費者物價，預估傳遞過程大約三個月會反映，換句話說，對於物價的影響，今年5月就會慢慢顯現。
