影／我們不要回饋金！高雄永安居民舉白布條反對興達電廠二期計畫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
永安烏林投居民反對興達電廠擴建，今拉起白布條抗議表達意見。記者巫鴻瑋／攝影
為因應台積電、AI產業進駐高雄後的龐大電力缺口，台電規畫興達電廠二期擴建計畫，並將舊機組延役，然而今天在永安區召開的環境影響說明會，遭在地居民拉白布條抗議，新港里長何應成更痛批台電「台積電來設廠，鄉下人沒受惠，卻要我們先犧牲，這口氣吞不下去」。

台電指出，受台美關稅新局及半導體、AI產業擴張影響，預估至2030年全國新增用電將突破500萬瓩，特別是高雄吸引大量指標企業投資，用電成長壓力迫在眉睫，為確保穩供，台電除規畫興達電廠新燃氣2、3號機於今年底前上線，更提出二期計畫，預計增設2部總裝置容量280萬瓩以下的燃氣機組，預計2032年起陸續供電。

台電強調，為了平衡環保，興達電廠近10年空汙排放已減量92%，且二期計畫將以空汙不增量為前提，針對既有燃氣機組延役，台電解釋若如期除役，電廠裝置容量將「不增反減」，難以支撐高雄產業發展。

然而，台電的數據顯然無法安撫地方焦慮，今天下午在永安區中正堂的說明會現場，近300名居民到場，甚至拉起布條抗議，不少居民向台電官員怒轟「我們不要回饋金，你們不要蓋就好了！哪個地方要回饋金，你們就去哪邊蓋，不要再蓋在我們這」。

永安區新港里長何應成表示，高雄市府高調宣布台積電設廠、產業升級，但對於長年忍受電廠為鄰的永安居民而言，感受到的只有「不公平」，政府用著永安發的電，卻沒有特別照顧地方鄉親，不能怪居民為何反應如此之大。

台美關稅 興達電廠 高雄 台電 台積電

相關新聞

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

美伊戰爭持續，推升國際油價，荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊我國天然氣供應。經濟部10日表示，政府在第一時間已啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內能源儲備狀況。目前3-4月的22艘船的天然氣量已調度到位，國內能源供應無虞。經濟部並宣布，為穩定國內物價，在此次中東戰爭期間，政府將吸收「原油價公式漲幅」的六成，以減緩國內衝擊。

高雄AI與半導體用電增 台電：興達二期規劃280萬瓩燃氣機組

因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，台電評估，全國至2030年新增用電預估突破500萬瓩。高雄已吸引許多指標企業進駐投資，未來產業發展將持續帶動用電成長。台電10日表示，為滿足高雄用電需求，持續規劃高雄地區電力建設，台電推動興達二期計畫，規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，並規劃現有五部興達既有燃氣機組延役。

