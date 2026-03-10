影／我們不要回饋金！高雄永安居民舉白布條反對興達電廠二期計畫

為因應台積電、AI產業進駐高雄後的龐大電力缺口，台電規畫興達電廠二期擴建計畫，並將舊機組延役，然而今天在永安區召開的環境影響說明會，遭在地居民拉白布條抗議，新港里長何應成更痛批台電「台積電來設廠，鄉下人沒受惠，卻要我們先犧牲，這口氣吞不下去」。

台電指出，受台美關稅新局及半導體、AI產業擴張影響，預估至2030年全國新增用電將突破500萬瓩，特別是高雄吸引大量指標企業投資，用電成長壓力迫在眉睫，為確保穩供，台電除規畫興達電廠新燃氣2、3號機於今年底前上線，更提出二期計畫，預計增設2部總裝置容量280萬瓩以下的燃氣機組，預計2032年起陸續供電。

台電強調，為了平衡環保，興達電廠近10年空汙排放已減量92%，且二期計畫將以空汙不增量為前提，針對既有燃氣機組延役，台電解釋若如期除役，電廠裝置容量將「不增反減」，難以支撐高雄產業發展。

然而，台電的數據顯然無法安撫地方焦慮，今天下午在永安區中正堂的說明會現場，近300名居民到場，甚至拉起布條抗議，不少居民向台電官員怒轟「我們不要回饋金，你們不要蓋就好了！哪個地方要回饋金，你們就去哪邊蓋，不要再蓋在我們這」。

永安區新港里長何應成表示，高雄市府高調宣布台積電設廠、產業升級，但對於長年忍受電廠為鄰的永安居民而言，感受到的只有「不公平」，政府用著永安發的電，卻沒有特別照顧地方鄉親，不能怪居民為何反應如此之大。