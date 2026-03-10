美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

美伊戰爭持續，推升國際油價，荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊我國天然氣供應。經濟部10日表示，政府在第一時間已啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內能源儲備狀況。目前3-4月的22艘船的天然氣量已調度到位，國內能源供應無虞。經濟部並宣布，為穩定國內物價，在此次中東戰爭期間，政府將吸收「原油價公式漲幅」的六成，以減緩國內衝擊。

經濟部說明，我國天然氣進口持續分散、多元，為因應荷莫茲海峽遭封鎖影響，中油公司已主動出擊以尋找替代氣源，緊急採購來自澳洲、美國、其他亞洲及非洲等國之現貨氣源補足缺口，並積極洽供應商提前交貨。3-4月份卡達氣源原規劃進口22船次天然氣，中油公司已以更大貨量船隻調足未來所需的量，國內供氣無虞。另外，我國家庭用氣量僅占2.5%，亦不會受影響。

經濟部進一步指出，中東戰事以來，中油公司已從其他現貨市場調度氣源，維持國內發電燃料供應，由於目前氣源充足，台電公司將依各機組既定排程進行操作，不會火力全開，同時台電公司也備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、協調水利單位合理調度水力機組、執行需求面管理措施，確保供電穩定。

經濟部強調，經濟部已於3月2日啟動由賴建信次長召集的能源應變會議，邀集相關單位與中油、台電公司討論應變措施，並掌握國內各項能源庫存，目前均符合且高於法定安全存量（石油至少90日、煤炭至少30日、天然氣至少11日），國內能源儲備充足。

為配合政府穩定物價政策，油價部分，政府已於3月9日啟動專案緩漲機制吸收至少六成，後續將視國際情勢滾動檢討。

先前政府已宣布擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油貨物稅降至每公升1.995元；同時持續實施雙緩漲機制（包含亞鄰最低價及油價平穩措施）。此外，中油公司已宣布3月液化石油氣（桶裝瓦斯）不漲價。依據中油公司說明，3月液化石油氣每公斤應調漲0.6元，價格不調整，由中油公司暫行吸收，並將持續掌握國際油氣市場動態，努力減緩國際油氣價格波動對國內民生物價衝擊。