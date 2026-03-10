快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄AI與半導體用電增 台電：興達二期規劃280萬瓩燃氣機組

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，台電評估，全國至2030年新增用電預估突破500萬瓩。聯合報系資料照 侯永全
因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，台電評估，全國至2030年新增用電預估突破500萬瓩。聯合報系資料照 侯永全

因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，台電評估，全國至2030年新增用電預估突破500萬瓩。高雄已吸引許多指標企業進駐投資，未來產業發展將持續帶動用電成長。台電10日表示，為滿足高雄用電需求，持續規劃高雄地區電力建設，台電推動興達二期計畫，規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，並規劃現有五部興達既有燃氣機組延役。

台電表示，興達電廠新燃氣1號機已於2025年上線，新燃氣2、3號機預計2026年底前接受調度，逐步實現以氣代煤。台電現推動興達二期計畫規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，預計2032年起陸續投入供電行列。

台電說明，雖興達一期燃氣新機組陸續上線，但廠內燃煤機組同步陸續除役。若既有五部舊燃氣機組再全數除役，興達電廠總裝置容量將「不增反減」，難以支撐高雄產業用電不斷成長的需求。

因此，台電依環評報告中「除役期程隨政策及環境調整」原則，規劃興達既有燃氣機組延役，確保高雄產業發展所需關鍵電力。而興達既有燃氣機組自2019年起斥資125億元進行核心組件翻新，2023年完工後，氮氧化物排放量已大幅降低超過5成，台電持續努力推動自主空污改善。

台電表示，興達電廠將以新機組加上既有機組「空污不增量」為前提，並持續積極投入環保改善工程，為高雄注入更穩定的電力和城市競爭力。

台電表示，近年興達電廠透過升級設備、環保降載、以氣代煤等多元方式改善空污，興達電廠既有發電機組近10年空污排放量減幅達92%。

燃氣 台電 興達電廠 AI

延伸閱讀

興達電廠新建機組延宕…發電量落差及汙染物排放 高市府要台電給交代

中東戰火引發缺電隱憂 台電：供氣無虞、暫不擴大燃煤

台電興達電廠要擴建 高雄永安居民嘶聲抗議：不要再蓋了

半導體、AI用電成長 核電應援！核二廠估「這時間」啟動安全檢查

相關新聞

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

影／我們不要回饋金！高雄永安居民舉白布條反對興達電廠二期計畫

為因應台積電、AI產業進駐高雄後的龐大電力缺口，台電規畫興達電廠二期擴建計畫，並將舊機組延役，然而今天在永安區召開的環境影響說明會，遭在地居民拉白布條抗議，新港里長何應成更痛批台電「台積電來設廠，鄉下人沒受惠，卻要我們先犧牲，這口氣吞不下去」。

美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

美伊戰爭持續，推升國際油價，荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊我國天然氣供應。經濟部10日表示，政府在第一時間已啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內能源儲備狀況。目前3-4月的22艘船的天然氣量已調度到位，國內能源供應無虞。經濟部並宣布，為穩定國內物價，在此次中東戰爭期間，政府將吸收「原油價公式漲幅」的六成，以減緩國內衝擊。

高雄AI與半導體用電增 台電：興達二期規劃280萬瓩燃氣機組

因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，台電評估，全國至2030年新增用電預估突破500萬瓩。高雄已吸引許多指標企業進駐投資，未來產業發展將持續帶動用電成長。台電10日表示，為滿足高雄用電需求，持續規劃高雄地區電力建設，台電推動興達二期計畫，規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，並規劃現有五部興達既有燃氣機組延役。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。