高雄AI與半導體用電增 台電：興達二期規劃280萬瓩燃氣機組

因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，台電評估，全國至2030年新增用電預估突破500萬瓩。高雄已吸引許多指標企業進駐投資，未來產業發展將持續帶動用電成長。台電10日表示，為滿足高雄用電需求，持續規劃高雄地區電力建設，台電推動興達二期計畫，規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，並規劃現有五部興達既有燃氣機組延役。

台電表示，興達電廠新燃氣1號機已於2025年上線，新燃氣2、3號機預計2026年底前接受調度，逐步實現以氣代煤。台電現推動興達二期計畫規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，預計2032年起陸續投入供電行列。

台電說明，雖興達一期燃氣新機組陸續上線，但廠內燃煤機組同步陸續除役。若既有五部舊燃氣機組再全數除役，興達電廠總裝置容量將「不增反減」，難以支撐高雄產業用電不斷成長的需求。

因此，台電依環評報告中「除役期程隨政策及環境調整」原則，規劃興達既有燃氣機組延役，確保高雄產業發展所需關鍵電力。而興達既有燃氣機組自2019年起斥資125億元進行核心組件翻新，2023年完工後，氮氧化物排放量已大幅降低超過5成，台電持續努力推動自主空污改善。

台電表示，興達電廠將以新機組加上既有機組「空污不增量」為前提，並持續積極投入環保改善工程，為高雄注入更穩定的電力和城市競爭力。

台電表示，近年興達電廠透過升級設備、環保降載、以氣代煤等多元方式改善空污，興達電廠既有發電機組近10年空污排放量減幅達92%。