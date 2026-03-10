3、4月天然氣存量天數出爐 經濟部繼續調度5、6月氣源

中東戰事持續，荷莫茲海峽無法通對台灣的天然氣採購造成影響，不過，經濟部表示，已經完成4月天然氣的調貨，目前3月的存量有11.9天，4月存量有11.5天，均在法定安全存量以上，絕對沒有斷氣的可能。

因應中東戰爭影響台灣能源進口，政府啟動能源應變小組，由經濟部次長賴建信負責，小組平台每日檢視並掌握國內能源進口情形。

賴建信表示，天然氣的法定安全存量是11天，目前已確定調度到3月及4月的氣源，其中3月存量可達11.9天，4月存量也有11.5天，未來5、6月的天然氣數量，中油會繼續調度以預備天然氣存量。不過，除了期約貨提前供應外，調度已動用到價格較高的現貨採購。

賴建信強調，「現在以能調到貨為原則」，先前有人說中油可能3月或4月就沒天然氣了，「這絕非事實」。至於積極調貨可能伴隨成本大增，以及未來天然氣價格是否調漲，賴建信說3月氣價已凍漲，4月價格有待評估，天然氣價格是月結算，每月15日報價才會出來。

台灣天然氣進口來源主要是中東、澳大利亞，其餘以美國較多，因此荷莫茲海峽形同封鎖的情況，對台灣的天氣然來源衝擊很大。

賴建信表示，4月應該通過荷莫茲海峽的天然氣船應該有10艘，但其中3艘已調整提前至3月供貨，因此，4月需要調度13艘天然氣船，到目前為止已調到11艘，其中部分船隻的載運量比原來船隻的載運還大；因此，不論是3月還是4月，所調集到的貨源都能符合安全存量規定。