電價漲不漲？ 經長龔明鑫：態度是平穩物價為主

商總舉辦新春聯誼晚宴，對於美伊戰爭持續，經濟部長龔明鑫強調，台灣不會有斷氣危機，3、4月的調度已經完成，對於國際油價波動除了油價公式外，也會盡可能讓中油吸收。

龔明鑫表示，台灣天然氣有3成來自於卡達，而3、4月的天然氣調度需要22艘船次已經全部調度完成，不需要擔心斷氣。但國際油價飆升，龔明鑫則說，會讓中油吸收6成，民眾吸收4成，至於台塑方面，則會盡力去溝通與說服。

而3月電價審議委員會即將舉行，拍板上半年電價，對於商總理事長許舒博要求凍漲，龔明鑫則說，態度是平穩物價為主，會表達給委員，希望委員支持。