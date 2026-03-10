快訊

聯合報／ 記者林海／台北報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
商總舉辦新春聯誼晚宴，對於美伊戰爭持續，經濟部長龔明鑫強調，台灣不會有斷氣危機，3、4月的調度已經完成，對於國際油價波動除了油價公式外，也會盡可能讓中油吸收。

龔明鑫表示，台灣天然氣有3成來自於卡達，而3、4月的天然氣調度需要22艘船次已經全部調度完成，不需要擔心斷氣。但國際油價飆升，龔明鑫則說，會讓中油吸收6成，民眾吸收4成，至於台塑方面，則會盡力去溝通與說服。

而3月電價審議委員會即將舉行，拍板上半年電價，對於商總理事長許舒博要求凍漲，龔明鑫則說，態度是平穩物價為主，會表達給委員，希望委員支持。

物價 天然氣 電價 龔明鑫

相關新聞

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

電價漲不漲？ 經長龔明鑫：態度是平穩物價為主

商總舉辦新春聯誼晚宴，對於美伊戰爭持續，經濟部長龔明鑫強調，台灣不會有斷氣危機，3、4月的調度已經完成，對於國際油價波動除了油價公式外，也會盡可能讓中油吸收。

商總新春聯誼 許舒博喊話：企業才是真正的中間選民

商總舉辦新春聯誼晚宴，理事長許舒博表示，期盼新的一年，產業界在政府的支持下，能夠站穩腳步，不懼風雨，繼續向前行，更對總統賴清德建議，「身段放軟一點」，更對朝野喊話，「企業才是真正的中間選民」。

遭濫用！經部公告：大陸製電動腳踏車 排除適用少量免證規定

近年海關發現有不法業者，利用少量免證規定，化整為零進口中國大陸製電動機器腳踏車及電動腳踏車，並已造成大陸製電動腳踏違規行駛，導致道路安全問題，經濟部國際貿易署10公告，排除大陸製電動機器腳踏車及電動腳踏車適用少量免證規定。

