商總新春聯誼 許舒博喊話：企業才是真正的中間選民

商總舉辦新春聯誼晚宴，理事長許舒博表示，期盼新的一年，產業界在政府的支持下，能夠站穩腳步，不懼風雨，繼續向前行，更對總統賴清德建議，「身段放軟一點」，更對朝野喊話，「企業才是真正的中間選民」。

許舒博致詞時表示，過去一年全球政經環境劇烈變動，地緣政治衝突、保護主義升溫，對台灣產業界形成多重壓力，尤其川普政府關稅與貿易政策的不確定性，直接拉高企業經營風險，不只改變訂單與產能配置，更牽動中長期的投資布局與人力規劃，對中小企業而言，風險承受空間本就有限，每一次的政策轉向都可能帶來實質衝擊。

許舒博強調，企業不是不想拚，也不是不能拚，而是不知道風向又會怎麼變。也正因為如此，商總更有責任站在第一線，替產業界發聲，把企業在經營現場所面對的困境，忠實地向政府反映，同時積極爭取有利的政策條件與必要的配套措施。

儘管外在環境嚴峻，許舒博表示，肯定台灣企業展現高度韌性與彈性，去年我國經濟成長率達8.68%，在全球主要經濟體中表現亮眼，這不僅是產業努力的成果，也顯示政府與企業攜手合作所產生的正向效應，但面對新興經濟體快速追趕及國際競爭加劇，台灣產品與服務要在國際市場持續成長，仍需不斷調整策略、強化競爭力。

許舒博也呼籲，政府與朝野政黨務必秉持「以民為主、民利為上」原則，台灣才能真正走向「福國利民」的未來。

針對近期社會高度關注的關稅與地緣政治等議題，許舒博直言，當務之急在於朝野必須取得基本共識，工商團體長期扮演政策溝通的重要角色，非常樂意成為朝野之間的橋梁，協助各政黨以理性務實的態度，面對經貿政策抉擇。唯有朝野一致對外，政府的經貿政策方向才能更為明確，也才能針對受衝擊產業及轉型困難的業者，提供即時且到位的支持。

關於年底九合一大選將近，許舒博表示，「企業才是真正的中間選民」。他強調，產業界所追求的並非意識形態或政治對立，而是一個穩健、可預期的經商環境，以及理性友善的經貿政策。企業能夠安心投資、持續成長，國家才能擁有穩定的稅收來源，創造更多就業機會；政府也才有足夠的資源去提升公共建設、公共服務品質，以及強韌的國家安全，讓整個社會形成正向循環，老百姓的生活才會更好。