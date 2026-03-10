快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

商總新春聯誼 許舒博喊話：企業才是真正的中間選民

聯合報／ 記者林海／台北報導
商總理事長許舒博。聯合報系資料照
商總理事長許舒博。聯合報系資料照

商總舉辦新春聯誼晚宴，理事長許舒博表示，期盼新的一年，產業界在政府的支持下，能夠站穩腳步，不懼風雨，繼續向前行，更對總統賴清德建議，「身段放軟一點」，更對朝野喊話，「企業才是真正的中間選民」。

許舒博致詞時表示，過去一年全球政經環境劇烈變動，地緣政治衝突、保護主義升溫，對台灣產業界形成多重壓力，尤其川普政府關稅與貿易政策的不確定性，直接拉高企業經營風險，不只改變訂單與產能配置，更牽動中長期的投資布局與人力規劃，對中小企業而言，風險承受空間本就有限，每一次的政策轉向都可能帶來實質衝擊。

許舒博強調，企業不是不想拚，也不是不能拚，而是不知道風向又會怎麼變。也正因為如此，商總更有責任站在第一線，替產業界發聲，把企業在經營現場所面對的困境，忠實地向政府反映，同時積極爭取有利的政策條件與必要的配套措施。

儘管外在環境嚴峻，許舒博表示，肯定台灣企業展現高度韌性與彈性，去年我國經濟成長率達8.68%，在全球主要經濟體中表現亮眼，這不僅是產業努力的成果，也顯示政府與企業攜手合作所產生的正向效應，但面對新興經濟體快速追趕及國際競爭加劇，台灣產品與服務要在國際市場持續成長，仍需不斷調整策略、強化競爭力。

許舒博也呼籲，政府與朝野政黨務必秉持「以民為主、民利為上」原則，台灣才能真正走向「福國利民」的未來。

針對近期社會高度關注的關稅與地緣政治等議題，許舒博直言，當務之急在於朝野必須取得基本共識，工商團體長期扮演政策溝通的重要角色，非常樂意成為朝野之間的橋梁，協助各政黨以理性務實的態度，面對經貿政策抉擇。唯有朝野一致對外，政府的經貿政策方向才能更為明確，也才能針對受衝擊產業及轉型困難的業者，提供即時且到位的支持。

關於年底九合一大選將近，許舒博表示，「企業才是真正的中間選民」。他強調，產業界所追求的並非意識形態或政治對立，而是一個穩健、可預期的經商環境，以及理性友善的經貿政策。企業能夠安心投資、持續成長，國家才能擁有穩定的稅收來源，創造更多就業機會；政府也才有足夠的資源去提升公共建設、公共服務品質，以及強韌的國家安全，讓整個社會形成正向循環，老百姓的生活才會更好。

中小企業 地緣政治 經濟成長率

延伸閱讀

美伊戰爭持續 許舒博：戰事若拉長台灣就要傷腦筋

蔣萬安提育兒減工時 工商團體籲勞資彈性協商

相關新聞

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

電價漲不漲？ 經長龔明鑫：態度是平穩物價為主

商總舉辦新春聯誼晚宴，對於美伊戰爭持續，經濟部長龔明鑫強調，台灣不會有斷氣危機，3、4月的調度已經完成，對於國際油價波動除了油價公式外，也會盡可能讓中油吸收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。