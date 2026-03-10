遭濫用！經部公告：大陸製電動腳踏車 排除適用少量免證規定

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
圖為經濟部大樓外觀。圖／取自經濟部官網
近年海關發現有不法業者，利用少量免證規定，化整為零進口中國大陸製電動機器腳踏車及電動腳踏車，並已造成大陸製電動腳踏車違規行駛，導致道路安全問題，經濟部國際貿易署10日公告，排除大陸製電動機器腳踏車及電動腳踏車適用少量免證規定。

經濟部表示，目前中國大陸製物品原則不准進口，廠商須向本部逐案專案申請，經審核符合「國內無產製」、「特殊需要」、「少量」之條件，取得本部核發之輸入許可證，才可進口。為簡化樣品進口手續，以利業者拓展商機，自1997年起，少量工業產品可以免申請輸入許可證進口，亦即「少量免證規定」，現行規定為新台幣3萬2,000元以下且在24件以內。

經濟部指出，近來海關於邊境發現不法業者，利用少量免證規定，以不同自然人名義化整為零、或低報價格進口未開放之中國大陸製電動機器腳踏車及電動腳踏車，如電動機車、微型電動二輪車、電動輔助自行車及電動滑板車等。

交通部反映近期有未經檢測審驗合格之微型電動二輪車衍生消費爭議，為避免以少量規定進口後轉售無辜民眾，衍生違規行駛道路情形，建議排除適用少量免證規定。

經濟部表示，基於消費者保護、道路安全管理及產業發展需要，公告大陸製電動腳踏車排除適用少量免證規定。

相關新聞

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

電價漲不漲？ 經長龔明鑫：態度是平穩物價為主

商總舉辦新春聯誼晚宴，對於美伊戰爭持續，經濟部長龔明鑫強調，台灣不會有斷氣危機，3、4月的調度已經完成，對於國際油價波動除了油價公式外，也會盡可能讓中油吸收。

