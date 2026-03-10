董瑞斌：油價約2個月反映到物價 緩漲機制拿捏可參考日韓漲幅

美伊戰爭使國際油價飆漲已突破每桶100美元，對於台灣是否會鬧油荒，兆豐金控董事長董瑞斌今日表示「免驚」，他分析，台灣的安全存量有100多天，即使一個月之後仍能因應，此外，國際能源組織的存量有4億桶，也可以釋放出來。

他也分析，油價上漲之後會影響進口物價，再上來才會生產者物價及消費者物價，台灣大約在油價上漲之後2個月會反映到物價，速度會比美國的3 個月來得快，但由於台灣已有「緩漲機制」，所以油電等價格在政府出面調控之下，實際漲幅會小一些。

對於油電緩漲政策的效應，董瑞斌分析，若物價「一去不回頭」，緩漲無效，但若是短期波動，則緩漲會有效，他認為此次不會是長期現象，因為現在戰事只是美伊而已，而不是OPEC聯合對抗美國及全球，況且現在OPEC的能力不像1970年代這麼厲害，現在只是看一、二個月回到正常，或是半年回到正常；至於緩漲機制的拿捏，董瑞斌認為，應比照鄰近國家如日韓，大家都出口導向，只要不要漲得比別人國就好。

董瑞斌也說，倘若觀察油價對物價影響力，PCE會比CPI來得準確，尤其通膨越顯著時，較攸關個人因為高物價而進行支出調配的PCE，約比CPI低2個百分點，但較能準確反映社會受到通膨對支出的影響。

董瑞斌指出，油價上漲接下來影響的包括進口物價、生產者消費指數、消費者物價指數，在美國，影響的時間遞延效果大約3個月左右，台灣由於石油進口量大得多，因此，影響時間會在2個月，也就是5月份。

而在美國，5月正好遇上新任聯準會主席華許上任，董瑞斌指出，目前美國失業率仍在約4％以上、又面臨物價上漲，華許上任的第一個任務就面臨是否要降息的考驗，但他強調，目前尚不致到「停滯性通膨」的程度，華許仍有決定的空間。

至於聯準會後續的利率政策，董瑞斌舉例，倘若依照美國在2020年的心冠疫情期間作法，即使當時利率高到快6%，美國依然未採取緊縮貨幣政策，而是把重點放在當高達4.4%的失業率，因此他認為，即使油價上漲，聯準會尚不會採取緊縮貨幣政策。董瑞斌指出，現在失業率在4.2%，低於疫情期間，挑戰主要來自於物價，倘若油價高點持續3個月或長期，才需要以利率政策（升息或是緊縮貨幣政策）處理，5月情況應會明朗。

他表示，油價何時回降，目前最重要關鍵在於美國與伊朗的問題是長期還是短期，但至少目前戰局已經穩定，只是在於伊朗要不要無條件投降等，情況不致悲觀。

對於目前兆豐銀行的中東曝險，董瑞斌說明，490億左右的中東曝險，其中有220多億都是放款，主要曝險集中在卡達、沙烏地、UAE，另外就是40、50億同業拆借，200多億則買債券包括公司債，董瑞斌指出，由於手中部位尚未被影響及調降評等及展望，所以並沒有任何要調整現狀的需求，相較於第一銀行已對中東投資喊停，董瑞斌回應，兆豐銀行則尚未喊停，但會審慎評估。