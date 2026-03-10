董瑞斌：油價約2個月反映到物價 緩漲機制拿捏可參考日韓漲幅

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
兆豐金董事長董瑞斌指出，油價約2個月反映到物價，緩漲機制拿捏可參考日韓漲幅。圖／兆豐銀提供
美伊戰爭使國際油價飆漲已突破每桶100美元，對於台灣是否會鬧油荒，兆豐金控董事長董瑞斌今日表示「免驚」，他分析，台灣的安全存量有100多天，即使一個月之後仍能因應，此外，國際能源組織的存量有4億桶，也可以釋放出來。

他也分析，油價上漲之後會影響進口物價，再上來才會生產者物價及消費者物價，台灣大約在油價上漲之後2個月會反映到物價，速度會比美國的3 個月來得快，但由於台灣已有「緩漲機制」，所以油電等價格在政府出面調控之下，實際漲幅會小一些。

對於油電緩漲政策的效應，董瑞斌分析，若物價「一去不回頭」，緩漲無效，但若是短期波動，則緩漲會有效，他認為此次不會是長期現象，因為現在戰事只是美伊而已，而不是OPEC聯合對抗美國及全球，況且現在OPEC的能力不像1970年代這麼厲害，現在只是看一、二個月回到正常，或是半年回到正常；至於緩漲機制的拿捏，董瑞斌認為，應比照鄰近國家如日韓，大家都出口導向，只要不要漲得比別人國就好。

董瑞斌也說，倘若觀察油價對物價影響力，PCE會比CPI來得準確，尤其通膨越顯著時，較攸關個人因為高物價而進行支出調配的PCE，約比CPI低2個百分點，但較能準確反映社會受到通膨對支出的影響。

董瑞斌指出，油價上漲接下來影響的包括進口物價、生產者消費指數、消費者物價指數，在美國，影響的時間遞延效果大約3個月左右，台灣由於石油進口量大得多，因此，影響時間會在2個月，也就是5月份。

而在美國，5月正好遇上新任聯準會主席華許上任，董瑞斌指出，目前美國失業率仍在約4％以上、又面臨物價上漲，華許上任的第一個任務就面臨是否要降息的考驗，但他強調，目前尚不致到「停滯性通膨」的程度，華許仍有決定的空間。

至於聯準會後續的利率政策，董瑞斌舉例，倘若依照美國在2020年的心冠疫情期間作法，即使當時利率高到快6%，美國依然未採取緊縮貨幣政策，而是把重點放在當高達4.4%的失業率，因此他認為，即使油價上漲，聯準會尚不會採取緊縮貨幣政策。董瑞斌指出，現在失業率在4.2%，低於疫情期間，挑戰主要來自於物價，倘若油價高點持續3個月或長期，才需要以利率政策（升息或是緊縮貨幣政策）處理，5月情況應會明朗。

他表示，油價何時回降，目前最重要關鍵在於美國與伊朗的問題是長期還是短期，但至少目前戰局已經穩定，只是在於伊朗要不要無條件投降等，情況不致悲觀。

對於目前兆豐銀行的中東曝險，董瑞斌說明，490億左右的中東曝險，其中有220多億都是放款，主要曝險集中在卡達、沙烏地、UAE，另外就是40、50億同業拆借，200多億則買債券包括公司債，董瑞斌指出，由於手中部位尚未被影響及調降評等及展望，所以並沒有任何要調整現狀的需求，相較於第一銀行已對中東投資喊停，董瑞斌回應，兆豐銀行則尚未喊停，但會審慎評估。

油價飆升 學者示警AI泡沫化

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

主計總處：油價漲5% 直接影響3月CPI約0.11個百分點

美伊衝突升溫…物價恐漲 高油價牽動央行利率、房市政策

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

電價漲不漲？ 經長龔明鑫：態度是平穩物價為主

商總舉辦新春聯誼晚宴，對於美伊戰爭持續，經濟部長龔明鑫強調，台灣不會有斷氣危機，3、4月的調度已經完成，對於國際油價波動除了油價公式外，也會盡可能讓中油吸收。

