中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

商總今舉行春節聯誼，許舒博會前受訪時表示，美國總統川普才喊話「戰爭快結束了」，國際油價馬上就回落，因此認為如果戰爭能控管在短時間內，現在的波動都是短期現象，而過去因為國際局勢變化，台電吸收了很多成本，因此也此次也希望中油能夠吸收。

許舒博也說，3月底即將舉行電價審議委員會，他在會中也會主張，如果戰爭只是短期，那沒有理由去調漲電價。

但中東局勢也讓台股出現劇烈震盪，許舒博認為，短期內企業還是可以扛得住，昨天台股大跌，今天馬上又漲回來，台灣的企業韌性還是蠻強的。

至於戰爭如果無法在短時間內結束，許舒博則認為，對於國內衝擊會非常非常大，目前來自卡達的天然氣占比高達32%，短期內可以用調度來處理，但是長期來說，要補上32%的缺口有很大的困難，國內的戰備儲量只有11天，如果戰事一拉長那就糟糕了，經濟部的說法是3、4月的調度不成問題，但就怕戰爭超過4月，那就要傷腦筋了。