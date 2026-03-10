快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

聯合報／ 記者林海／台北報導
商總理事長許舒博指出，美伊戰爭如果無法在短時間內結束，對於國內衝擊會非常非常大，「就怕戰爭超過4月，那就要傷腦筋了。」圖為伊朗德黑蘭上空濃煙密布。歐新社
商總理事長許舒博指出，美伊戰爭如果無法在短時間內結束，對於國內衝擊會非常非常大，「就怕戰爭超過4月，那就要傷腦筋了。」圖為伊朗德黑蘭上空濃煙密布。歐新社

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

商總今舉行春節聯誼，許舒博會前受訪時表示，美國總統川普才喊話「戰爭快結束了」，國際油價馬上就回落，因此認為如果戰爭能控管在短時間內，現在的波動都是短期現象，而過去因為國際局勢變化，台電吸收了很多成本，因此也此次也希望中油能夠吸收。

許舒博也說，3月底即將舉行電價審議委員會，他在會中也會主張，如果戰爭只是短期，那沒有理由去調漲電價。

但中東局勢也讓台股出現劇烈震盪，許舒博認為，短期內企業還是可以扛得住，昨天台股大跌，今天馬上又漲回來，台灣的企業韌性還是蠻強的。

至於戰爭如果無法在短時間內結束，許舒博則認為，對於國內衝擊會非常非常大，目前來自卡達的天然氣占比高達32%，短期內可以用調度來處理，但是長期來說，要補上32%的缺口有很大的困難，國內的戰備儲量只有11天，如果戰事一拉長那就糟糕了，經濟部的說法是3、4月的調度不成問題，但就怕戰爭超過4月，那就要傷腦筋了。

台電 國際油價 電價 美伊開戰 許舒博 物價 台股

延伸閱讀

經長指協調民營瓦斯桶凍漲 財長揭國安基金進場時機

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電

油價飆升 學者示警AI泡沫化

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

相關新聞

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

電價漲不漲？ 經長龔明鑫：態度是平穩物價為主

商總舉辦新春聯誼晚宴，對於美伊戰爭持續，經濟部長龔明鑫強調，台灣不會有斷氣危機，3、4月的調度已經完成，對於國際油價波動除了油價公式外，也會盡可能讓中油吸收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。