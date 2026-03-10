興達電廠新建機組延宕…發電量落差及汙染物排放 高市府要台電給交代

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
高雄市環保局副局長黃世宏向台電要求應就延役舊機組、空汙等問題提出完整說明。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市環保局副局長黃世宏向台電要求應就延役舊機組、空汙等問題提出完整說明。記者巫鴻瑋／攝影

台電興達電廠第二期更新改建計畫」引發地方強烈反彈，高雄市府環保局副局長黃世宏今天在環評前地方說明會上指出，新建及延役舊機組，屆時高雄總發電量將飆升至921億度，興達就占620億度電，要求台電提出完整及詳細說明，不過台電尚未對此回應。

高雄市府指出，依照興達電廠一期更新計畫的環評承諾，台電原定在3部新燃氣機組完工商轉後，應將既有的5部燃氣機組除役，然而目前一期計畫僅第1部機組運轉，第2、3部機組仍未到位，台電卻在二期計畫中提出要讓原有的5部舊機組「延役」。

黃世宏直言，台電應針對新建機組延宕造成的發電量落差及汙染物排放情形，給予社會大眾完整交代。

他點出，興達電廠二期計畫擬新增2部新燃氣機組，若加上延役的舊機組，興達全廠發電量將達到620億度，加計高雄境內另外2座電廠，總發電量將攀升至921億度。要求台電應提出區域供電平衡的必要性評估，台電應審慎評估各縣市新增電廠的供電現況，尤其空汙排放要持續減量。

市長陳其邁今天上午受訪時也表示，這場環評說明會，高雄市政府希望台電能夠說明在整個區域供電跟整個台灣電力，以及各縣市對於未來不管是發電也好、用電也好，各種不同情境的一些考量，來做全盤的規畫。

他指出，過去有關當時在5部的燃氣機組當時環評的承諾，有特別提到說3部新機組蓋好商轉之後，那這5部機組就將除役，未來在環境部的這個環評審查裡面，必須能夠說明這3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加的部分。

高雄市府要求台電應落實3指標，第一是碳捕捉、再利用及封存技術，第二是加速混氫、混氨研發，第三是強化防治空汙作為。不過台電尚未就高雄市府提出的問題做出回應。

