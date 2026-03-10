中東戰火引發缺電隱憂 台電：供氣無虞、暫不擴大燃煤

中東局勢持續動盪，引發國際對於能源危機與國內供電穩定的高度關注，針對外界質疑興達及大林電廠的備用燃煤機組是否將因缺電危機而提前「披掛上陣」，台電今天回應，強調目前國內供氣情勢穩定，經評估3、4月供電無虞，尚無擴大燃煤發電計畫，將維持減煤調度目標。

「目前的電力供應情勢評估顯示，無需擴大使用燃煤發電」台電強調，因應中東情勢變化，政府已啟動應變小組，目前評估3月、4月均可維持供氣無虞，台電將在符合法規下調度各項電力資源，在電力系統仍有餘裕的情況下，持續朝減少燃煤發電的方向進行調度。

據了解，根據現行規畫，興達電廠3、4號機組自2024年底起已轉為備用機組，原則上第1季與第4季，即秋冬季節規定不啟動，僅在第2、3季夏季用電高峰，若國內備轉容量率低於8%時，才視情況啟動，且設有運轉小時數限制。

然而，近期受國際戰爭情勢影響，能源供應不確定性增加，外界憂心政府是否會因應急迫需求，鬆綁上述規定，調動興達、大林等備用機組全面投入運轉以支撐電力缺口。

台電重申，未來將在符合環保及法律規範的前提下，靈活調度各項電力資源，在當前電力系統仍有餘裕的條件下，台電將持續朝減少燃煤發電的方向進行調度，以落實低碳發電政策目標。