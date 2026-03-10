快訊

中東戰火引發缺電隱憂 台電：供氣無虞、暫不擴大燃煤

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
台電興達發電廠。記者劉學聖／攝影
台電興達發電廠。記者劉學聖／攝影

中東局勢持續動盪，引發國際對於能源危機與國內供電穩定的高度關注，針對外界質疑興達及大林電廠的備用燃煤機組是否將因缺電危機而提前「披掛上陣」，台電今天回應，強調目前國內供氣情勢穩定，經評估3、4月供電無虞，尚無擴大燃煤發電計畫，將維持減煤調度目標。

「目前的電力供應情勢評估顯示，無需擴大使用燃煤發電」台電強調，因應中東情勢變化，政府已啟動應變小組，目前評估3月、4月均可維持供氣無虞，台電將在符合法規下調度各項電力資源，在電力系統仍有餘裕的情況下，持續朝減少燃煤發電的方向進行調度。

據了解，根據現行規畫，興達電廠3、4號機組自2024年底起已轉為備用機組，原則上第1季與第4季，即秋冬季節規定不啟動，僅在第2、3季夏季用電高峰，若國內備轉容量率低於8%時，才視情況啟動，且設有運轉小時數限制。

然而，近期受國際戰爭情勢影響，能源供應不確定性增加，外界憂心政府是否會因應急迫需求，鬆綁上述規定，調動興達、大林等備用機組全面投入運轉以支撐電力缺口。

台電重申，未來將在符合環保及法律規範的前提下，靈活調度各項電力資源，在當前電力系統仍有餘裕的條件下，台電將持續朝減少燃煤發電的方向進行調度，以落實低碳發電政策目標。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

中東烽火連天杜拜列橙色警戒 政院籲非必要別去：去者必登錄

行政院秘書長張惇涵10日指出，從3月4日阿聯酋復飛台灣以來，到9日已經有累積了1,591名國人返抵國門，預計10日會超過1,600名國人返抵國門。在中東地區大概還有不到80名有提出協助的國人朋友，還需要協助，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都在積極的協助中。

中東局勢持續動盪，引發國際對於能源危機與國內供電穩定的高度關注，針對外界質疑興達及大林電廠的備用燃煤機組是否將因缺電危機而提前「披掛上陣」，台電今天回應，強調目前國內供氣情勢穩定，經評估3、4月供電無虞，尚無擴大燃煤發電計畫，將維持減煤調度目標。

