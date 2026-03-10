快訊

Baby馬彩色精鑄銀幣 台銀限量開賣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
Baby馬二分之一英兩彩色精鑄銀幣主題面。圖／台銀提供
臺灣銀行自3月10日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「Baby馬１／２英兩彩色精鑄銀幣」，每枚售價新臺幣3,150元。(本品項銀行不買回)

臺銀表示，馬常被視為自由、獨立的冒險家，總是帶著滿滿熱忱衝向目標。為了捕捉這份勇往直前的勇氣，澳洲柏斯鑄幣局特別施展工藝魔法，將馬兒的可愛模樣，化作閃亮的紀念。銀幣的主題面描繪一匹快樂的萌馬悠閒地坐臥在草地上，周圍點綴著精緻小花與輕盈飛舞的蜻蜓。幣面上方刻有「YEAR OF THE HORSE」及「馬」字樣，以及柏斯鑄幣局的「P」鑄記。銀幣呈現精鑄等級工法特有的鏡面光澤，完美襯托童趣繽紛的主題與細膩的工藝效果。

臺銀說明，這枚直徑32.6公釐、厚度2.9公釐的銀幣，正面為大英國協國王查爾斯三世的肖像，外圈標示國王名號（KING CHARLES III）、發行國家（TUVALU）、面額（50 CENTS）、重量（1/2 oz）、含銀成色（9999Ag）及年份（2026）。銀幣附有說明書與透明展示盒。全球限量發行7,500枚，不僅適合個人收藏，也是迎接馬年新生兒、收藏生肖或贈禮親友的珍貴之選。

臺灣銀行 國王 工藝

相關新聞

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

中東烽火連天杜拜列橙色警戒 政院籲非必要別去：去者必登錄

行政院秘書長張惇涵10日指出，從3月4日阿聯酋復飛台灣以來，到9日已經有累積了1,591名國人返抵國門，預計10日會超過1,600名國人返抵國門。在中東地區大概還有不到80名有提出協助的國人朋友，還需要協助，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都在積極的協助中。

中東戰火引發缺電隱憂 台電：供氣無虞、暫不擴大燃煤

中東局勢持續動盪，引發國際對於能源危機與國內供電穩定的高度關注，針對外界質疑興達及大林電廠的備用燃煤機組是否將因缺電危機而提前「披掛上陣」，台電今天回應，強調目前國內供氣情勢穩定，經評估3、4月供電無虞，尚無擴大燃煤發電計畫，將維持減煤調度目標。

