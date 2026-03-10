Baby馬彩色精鑄銀幣 台銀限量開賣

臺灣銀行自3月10日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「Baby馬１／２英兩彩色精鑄銀幣」，每枚售價新臺幣3,150元。(本品項銀行不買回)

臺銀表示，馬常被視為自由、獨立的冒險家，總是帶著滿滿熱忱衝向目標。為了捕捉這份勇往直前的勇氣，澳洲柏斯鑄幣局特別施展工藝魔法，將馬兒的可愛模樣，化作閃亮的紀念。銀幣的主題面描繪一匹快樂的萌馬悠閒地坐臥在草地上，周圍點綴著精緻小花與輕盈飛舞的蜻蜓。幣面上方刻有「YEAR OF THE HORSE」及「馬」字樣，以及柏斯鑄幣局的「P」鑄記。銀幣呈現精鑄等級工法特有的鏡面光澤，完美襯托童趣繽紛的主題與細膩的工藝效果。

臺銀說明，這枚直徑32.6公釐、厚度2.9公釐的銀幣，正面為大英國協國王查爾斯三世的肖像，外圈標示國王名號（KING CHARLES III）、發行國家（TUVALU）、面額（50 CENTS）、重量（1/2 oz）、含銀成色（9999Ag）及年份（2026）。銀幣附有說明書與透明展示盒。全球限量發行7,500枚，不僅適合個人收藏，也是迎接馬年新生兒、收藏生肖或贈禮親友的珍貴之選。