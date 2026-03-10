油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

因應中東戰爭影響台灣能源進口，政府啟動能源應變小組，由經濟部次長賴建信負責，小組平台每日檢視並掌握國內能源進口情形。

美伊戰爭開打後，消費者首先迎來汽油價格每公升調漲1.5元，不過，若依油價公式，中油應該調漲5.4元，賴建信表示，因應國際油價因中東地緣政治因素劇烈波動，啟動緊急緩漲機制，吸收漲幅6成是保底，未來會隨著油價變動再進行檢討。

然而，中油尚未從俄烏戰爭中吸收成本的財務壓力中緩過氣來，現在又要吸收美伊戰爭造成的油價漲幅，賴建信表示，政府正在研擬包括授信額度及增資等財務協助方案，以改善中油財務狀況。

中油114年稅前虧損91億元，累積虧損804億元，中油自2020年起連年虧損，負債比92％，每年應支付的利息高達130～140億元，今年已三度向經濟部提出增資計畫，爭取4年共3500億元的增資。