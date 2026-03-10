中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

中華工程指出，強烈籲請金管會、證期局、證交所、集保結算所及檢調單位，應就相關新事證即刻啟動實質調查，揪出幕後黑手；同時嚴正警告外圍關聯人士，切勿為了私利交付委託書而淪為違法共犯。

中華工程更針對有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」之相關事證與立場，發表五點嚴正聲明，第一15名共同取得人之「外圍人士」同涉內線交易，籲請徹查以瓦解犯罪網。第二0持股變大戶，質疑鉅額購股金流與退佣從何而來。

第三強烈質疑「石橋證券」淪為違法「相對成交」大本營。第四「股東戶號連號」具絕對時間緊密性，證明為協同行動人。第五中華工程嚴正警告外圍勿成共犯，呼籲全體股東投向正義的一方。

中華工程強調，公司向來恪守公司治理原則，對於任何破壞市場秩序的手段絕對「零容忍」。

同時中華工程懇請16萬名中工股東明辨是非，堅定支持秉持治理正道的中華工程公司派團隊，拒絕將委託書交給操縱股價黑手，與我們共同捍衛中工的長遠發展與全體股東的最大利益。

以下為中華工程五點嚴正聲明：

寶佳陣營向主管機關申報，自2025年4月7日即開始買進中華工程股票，顯示併購共識於當時即已成立。然而，在重大消息公開前，除了這15名申報人外，包含突然終止委任的長龍、聯洲、全通等三大通路商在內的相關「外圍」知情人士，竟也利用未公開資訊提前進場大買股票。

中華工程質疑，此等形同「左手領顧問費，右手搞內線」之行徑，嚴重違背商業誠信，公司強烈籲請檢調全面清查相關外圍人士之買賣紀錄，瓦解不法內線交易網。

二、0持股變大戶！鉅額購股金流與退佣從何而來？

林文鵬律師在敏感時刻從「零持股」狂買數百萬股中工股票，遭中華工程揭發後，其所屬之堡新投資才緊急「補申報」將其列為共同取得人（持股達438萬餘股）。

中華工程表示，一個自然人豪擲數千萬鉅資買股，此筆龐大資金究竟是自有資金，還是幕後黑手提供奧援的人頭帳戶？堡新投資雖企圖以事後「補申報」來合理化林文鵬的大量持股，卻刻意迴避其在敏感時刻進場買股所涉之違法疑慮，難道這樣就能逃避司法的檢驗與社會的公評？

ㄒ強烈籲請檢調單位全面調閱各可疑帳戶背後之銀行金流，並追查其龐大交易量所產生之「退佣」最終流向，釐清真正的幕後資金黑手。

三、操盤中心現形？「石橋證券」恐淪為違法「相對成交」大本營

中華工程指出，林文鵬擔任監察人的小券商「石橋證券」，竟成為特定人士大量買進中工股票的主要管道。由於該券商極少網路下單，多仰賴電話委託，公司強烈質疑此處正是幕後黑手的操盤中心！其背後是否透過單一窗口或特定營業員集中下單，進行「左手賣右手買」的相對成交來操縱股價？

中華工程懇請金管會、證期局與證交所徹查特定券商之電話下單錄音，查明是否有相對成交及連續高買之操縱股價鐵證。

四、「股東戶號連號」具絕對時間緊密性，證明為協同行動人

經比對新增股東名冊，出現大量機率微乎其微的「股東戶號連續連號」。這群人全數集中在特定時間區間內大量買進，此種極度異常的「時間緊密性」，足以證明他們根本不是獨立散戶，而是有組織性集體進場掃貨的協同行動人。

中華工程懇請檢調單位向集保結算所（TDCC）與證交所調閱異常連號帳戶之確切進出明細與時間點，比對其聯通作業與操縱動機。

五、嚴正警告外圍勿成共犯，呼籲全體股東投向正義的一方

面對上述期間中工股價異常飆漲55.16%、爆量13.31倍之客觀事實，中工強烈呼籲，所有因業務之便、或私下交情而獲悉內情的外圍關聯人士及廣大投資人，「任何人若為了個人私利，將神聖的委託書交給涉嫌內線交易及炒作股價的一方，就等於協助他們將非法獲利合法化！您更可能在檢調追查金流與對作交易的過程中，不知不覺淪為破壞資本市場秩序的共犯」。

中華工程向來恪守公司治理原則，對於任何破壞市場秩序的手段絕對「零容忍」。懇請16萬名中工股東明辨是非，堅定支持秉持治理正道的中華工程公司派團隊，拒絕將委託書交給操縱股價黑手，與我們共同捍衛中工的長遠發展與全體股東的最大利益。