伊朗戰事影響荷姆茲海峽航運 台塑化：部份石化品供應發不可抗力通知

經濟日報／ 記者謝柏宏任君翔／即時報導
圖為3月2日船隻通過荷莫茲海峽資料照。 （路透）
伊朗戰事影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸延誤，台塑化（6505）已經宣布對部分石化產品供應發出不可抗力（Force Majeure）通知。台塑化10日證實，由於部分石化原料到貨時間不確定，公司發布這項聲明主因是為了因應可能出現的供應不穩定情況，公司將自4月起暫時不再接受現貨訂單。

根據外電報導，受到荷莫茲海峽航運受阻影響，部分原料交付延遲，台塑化已對部分石化產品供應發布不可抗力聲明，影響產品包括乙烯與丙烯。目前台塑化麥寮廠的二號與三號裂解爐仍維持約七成產能運轉。公司擔心若石腦油原料完全無法到貨，公司將考慮關閉其中一座裂解爐。

對於外電的報導，台塑化證實，此次不可抗力主要針對公司部分石化產品，包括烯烴及芳香烴相關產品。由於目前仍有多批原料採購在途，但實際到貨時間尚未明確，公司評估即使已調降產量，未來仍可能無法完全維持原先的供貨計畫，因此先向客戶說明可能出現的不可抗力因素。

台塑化強調，發布不可抗力並不代表完全停止供貨，而是若未來供應量不足，可能需依實際供應情況進行分配，以確保客戶能合理取得產品。

針對外電報導指出，麥寮廠二號與三號裂解爐目前維持約七成產能運轉，台塑化表示，公司確實已調整部分產能，但相關數據仍需審慎解讀。若石腦油原料後續無法順利到貨，未來也不排除進一步調整產線運作。

在成品油方面，台塑化表示，柴油、航空燃油及汽油等產品3月與4月既有出口合約仍將持續執行，但4月暫時不再接受現貨訂單。

此外，目前煉油廠原油加工運作仍維持正常，但部分原油在3月20日之後的到港時間可能受到影響，後續營運仍須視原料供應與航運情勢而定。

台塑化並指出，目前政府尚未提出進一步要求，因許多國家已採取限制出口的動作，若後續政府因能源或原料供應問題採取出口限制等措施，公司營運安排仍可能隨情勢調整。

