快訊

瑞銀解析美伊衝突：全球化工鏈剉咧等 哪些台廠恐受衝擊？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
荷莫茲海峽。路透
美伊衝突不斷，引發全球高度關注。外資瑞銀證券發布最新報告指出，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）情勢惡化，東南亞能源原料採購成市場關注焦點，一旦區域衝突升級，全球化學品供應鏈將受阻，同時干擾甲醇、尿素、聚乙烯等化工相關原物料產品供應，進一步推升價格並影響全球化工與下游等產業。

荷莫茲海峽情勢成為近期全球關注重點之一。瑞銀指出，若中東地區出現供應鏈中斷，恐對全球化學品價格與貿易流向帶來顯著衝擊，進而波及下游製成品及關鍵原料供應。

事實上，伊朗及其他波斯灣國家在多項石化產品供給中占有重要地位，包括甲醇、尿素、聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）與聚丙烯（PP），全球產量占比分別約為20%、13%、16%、30%與9%。

瑞銀進一步分析，對全球貿易的潛在衝擊影響可能更為顯著，主因中東地區大部分基礎化學品出口主要銷往歐洲與東亞市場。從全球海運貿易結構來看，中東供應占比相當高，供應甲醇約占46%、尿素35%、聚乙烯（PE）29%、乙二醇（EG）53%，以及聚丙烯（PP）27%。

因此，一旦運輸或供應出現中斷，全球相關化學品供給恐快速收緊，市場可能出現明顯溢價，進一步推升化工產品價格並影響下游產業成本結構。

另外，目前主要不確定性之一，在於荷莫茲海峽航運中斷可能持續的時間長短。瑞銀全球石油團隊在基準情境中假設，相關衝突可能持續數周，在海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）國家持續遭受攻擊的情況下，儘管目前關鍵石油基礎設施尚未受到實質破壞，但航運恐面臨嚴重干擾。

事實上，在中東地緣政治敏感、衝突仍未明朗下，短期油價走勢存在多種可能情境。瑞銀表示，若海峽航運中斷時間延長至數周以上，國際油價飆升至每桶100美元以上；反之，若局勢在短期內降溫，市場的地緣政治風險溢價將可能迅速回落。

值得注意的是，布蘭特與西德州原油（WTI）原油價格近期大幅攀升，台廠相關化工概念股中，包括：台塑四寶的台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）；乙二醇（EG）相關的東聯（1710）、中石化（1314）；尿素相關的化肥龍頭台肥（1722）；塑膠相關供應鏈的台聚（1304）、亞聚（1308）等。

法人分析，當前下游塑化需求仍未明顯復甦，塑料產品向下游轉嫁成本的能力恐不如上游原料。自2026年第1季以來，煉油與芳烴產品利差已明顯改善，苯乙烯（SM）利差亦出現回升。

另看好受惠煉油利差改善的台塑化，因原油價格走高、煉油利差擴大，加上2025年每股淨值（BVPS）基期優於預期，帶動獲利預估上修。同時，亦看好受惠芳烴產品利差回升的台化，預期今年第1季獲利有望由虧轉盈。

瑞銀 荷莫茲海峽 美伊開戰

