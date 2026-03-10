核三廠何時重啟？龔明鑫：已啟動安檢 如果汰換設備不多可縮短時間

美伊戰事影響我國天然氣進口，恐影響我國能源供應，國內開始出現「返核」聲浪。民眾黨立委劉書彬今於立院質詢，問政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的能源穩定來源？經濟部長龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，3月會送出再運轉計畫，如果汰換設備不多，時間可以縮短。

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。劉書彬說，台灣燃氣發電比例高達50%，但我國液化天然氣（LNG）99%仰賴進口，若台海局勢升溫導致運輸封鎖，天然氣維持不到12天，這是國家能源韌性最脆弱的一環，請問如何維持我國能源韌性？卓榮泰表示，關於這次中東情勢，從2月28日當天就掌握所有狀況，包括在當地的國人、能源以及國內外的聯繫，都做了整盤的研析。從外交部、交通部、經濟部到金管會、財政部，全部都有參與。

劉書彬說，卓榮泰說的是「這一次」而已，未來如果情勢影響到5月，如果中國實施封鎖，萬一封鎖超過12天怎麼辦？卓榮泰說，所以要趕快把我方能量壯大起來，如果我方有更強的國防體系，可以及早建設更安全的國家，已經看到這種狀況，所以要趕快開始，今天不開始，明天就來不及。

劉書彬質疑，能源韌性應是多元的，現在過度依賴天然氣。卓榮泰說，剛才說的3月、4月都沒問題，這就是韌性的結果。

劉書彬說，美國智庫CSIS去年8月兵推報告顯示，模擬共軍封鎖台海，台灣10天內會耗盡天然氣，煤、石油分別在7周、20周耗盡，電力將只剩下封鎖前的20%，製造業會停擺。美國海軍情報前指揮官史都德曼（Mike Studeman）在聽證會提到，台灣至少要有一座核電廠才能減輕能源被切斷的危機。政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的穩定來源？

龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，3月會送出再運轉計畫，會盡快。跟西屋公司已簽約，要看機組老化情況，如果汰換設備不多，時間可以縮短。劉書彬問，有機會在2年內完成嗎？龔回應會盡快。

劉書彬說，經濟部能源署堅守RE100，但國際科技企業界現在採用的是24/7（24小時7天）無碳電力。龔明鑫表示，沒有RE100，RE100是廠商自主承諾。劉說，目前我國再生能源至2025年只有378億度，每年能源需求成長2.5%，預計到2030年需要約900億度再生能源的電，全部是3000億度，如此是占30%。龔表示，現在照預估，朝向20%的目標。

劉書彬說，再生能源占比目標跳票，今年預計要到20%，實際上最多到16%左右。距離2030年剩4年，要從378億度成長到900億度，打折算700億度，還有約200億度的缺口，要從哪裡來？龔明鑫說，不是每家企業都承諾RE100，有些公司有承諾，在台灣約有30幾家。劉說，輝達（NVIDIA）、美光（Micron）等大廠進來都需要非碳電力，會影響外資跟出口競爭力。

龔明鑫表示，外資對台灣投資環境非常滿意，昨天某家企業來拜訪他，說90幾%的廠商會持續投資台灣，輝達也願意投資台灣，且加碼投資。劉書彬質疑卓內閣忽略淨零碳排。卓榮泰表示，沒有忽視，一步一步往目標追趕。

劉書彬說，核三廠若能補上168億度電，對缺口很有幫助。但到2030年前，缺口怎麼辦？卓榮泰表示，會推動第二次能源轉型，除了多元綠能，還包括深度節能、科技儲能及電網韌性的加強。