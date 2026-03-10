快訊

中東衝突進入第十天 瑞銀 CIO 解析三大趨勢

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中東能源因戰爭受阻。美聯社

中東衝突升級影響，原油期貨價格一度逼近每桶120美元，並自2022年以來首次突破100美元大關。隨著中東衝突進入第十天，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）觀察到三大趨勢，並指出，若荷莫茲海峽持續關閉，更多產油國將被迫停產，供應緊張的擔憂可能引發囤積行為，進一步加劇油價波動。

上周末，由於儲存能力有限，阿聯酋、科威特和伊拉克在油輪裝滿后被迫暫停生產，導致產量下調。 與此同時，隨著荷莫茲海峽基本關閉，海灣以外地區的「水上油」（即油輪上的原油庫存）也被動用。

隨著中東衝突進入第十天，瑞銀觀察到三大趨勢：

一、石油市場供應持續收緊。 目前每天僅有兩到三艘油輪通過荷莫茲海峽，遠低於正常的三十至三十五艘。 只要供應受限，油價大概率繼續上漲，直至需求下降，全球市場或將逐步計入更為負面的經濟影響。

二、和解進程或將延長。 缺乏明確的政權更迭，可能導致軍事行動持續時間超出市場預期。 能源價格上漲為伊朗提供談判籌碼，徹底消除其對航運的威脅難度極高。 實際恢復通航仍面臨貨運方避險和安全護航隊後勤等挑戰，荷莫茲海峽關閉時間可能長達數周。

三、避險情緒短期難以消退。 即使美方希望儘快達成和解，相關軍事目標的實現和伊朗的反應都可能拉長避險視窗。 在此期間，油價或進一步走高，油輪運輸稀少，保險保障難以恢復。

瑞銀認為，儘管沙特已通過東西管道向紅海延布港輸送更多原油，但若荷莫茲海峽持續關閉，預計將有更多產油國被迫停產。 供應緊張的擔憂可能引發囤積行為，進一步加劇油價波動，油價或將持續上行，直至需求出現緩解。 需要指出的是，若衝突較快結束、石油運輸恢復正常，油價也可能迅速回落，但由於生產和出口恢復尚需時日，短期內油價仍可能高於衝突前水準。

