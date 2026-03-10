第六屆臺灣循環經濟獎入圍名單出爐 中鋼、鴻海、佳世達入榜

企業永續意識逐步抬頭。中華經濟研究院10日公布第六屆「臺灣循環經濟獎」入圍名單，本屆首度新增「國際獎」與「ESG社會貢獻獎」，共計吸引62件提案，最終有44件脫穎而出入圍，包含中鋼（2002）、鴻海（2317）、佳世達（2352）等指標性大廠均榜上有名。

「臺灣循環經濟獎」由中經院綠色經濟研究中心自2019年發起，旨在透過標竿企業的遴選，建構完善的永續發展體系。設置的獎項多元，十大類別，包括：「企業獎」、「中小企業獎」、「產品獎」、「創新技術獎」、「創新服務獎」、「ESG 社會貢獻獎」、「ESG 永續經濟活動獎」、「永續供應鏈獎」、「國際獎」和「英雄獎」。

中經院指出，本屆獎項聚焦「循環經濟管理」、「企業循環度」及「跨界合作」面向，遴選在綠色發展、ESG 及永續經營具代表性成果的標竿企業。

在最受矚目的「企業獎」部分，入圍名單競爭激烈，包含中國鋼鐵、台灣福雷電子、永豐餘投資控股（1907）、佳世達科技、鴻海精密工業及豐譽聯合工程等6家企業；本屆首度增設的「國際獎」則有3項入圍，包含來自瓜地馬拉的Grupo Cayala等海外單位。此外，在「創新技術獎」與「產品獎」中，則看到如東聯化學（1710）、宏遠興業（1460）、華夏海灣塑膠（1305）等傳統產業。

審查委員會成員表示，各企業提報之量化與質化指標數據均具相當水準，顯示「永續發展、循環經濟」共識普及，並已納入公司關鍵策略與發展藍圖規劃之中。而實踐成果傑出，獲專業機制評選「入圍」的企業，更已具備國際永續標準的水平，值得肯定、表揚。

中經院表示，第六屆頒獎典禮將於2026年5月6日在台北市政大公企中心舉行，屆時將同步召開「2026國際永續峰會」，探討自然正向（Nature Positive）的行動時代。決選名單預計於4月上旬正式揭曉，每類獎項將擇優遴選1至4件。