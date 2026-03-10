快訊

第六屆臺灣循環經濟獎入圍名單出爐 中鋼、鴻海、佳世達入榜

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
第六屆入圍名單。中經院／提供
企業永續意識逐步抬頭。中華經濟研究院10日公布第六屆「臺灣循環經濟獎」入圍名單，本屆首度新增「國際獎」與「ESG社會貢獻獎」，共計吸引62件提案，最終有44件脫穎而出入圍，包含中鋼（2002）、鴻海（2317）、佳世達（2352）等指標性大廠均榜上有名。

「臺灣循環經濟獎」由中經院綠色經濟研究中心自2019年發起，旨在透過標竿企業的遴選，建構完善的永續發展體系。設置的獎項多元，十大類別，包括：「企業獎」、「中小企業獎」、「產品獎」、「創新技術獎」、「創新服務獎」、「ESG 社會貢獻獎」、「ESG 永續經濟活動獎」、「永續供應鏈獎」、「國際獎」和「英雄獎」。

中經院指出，本屆獎項聚焦「循環經濟管理」、「企業循環度」及「跨界合作」面向，遴選在綠色發展、ESG 及永續經營具代表性成果的標竿企業。

在最受矚目的「企業獎」部分，入圍名單競爭激烈，包含中國鋼鐵、台灣福雷電子、永豐餘投資控股（1907）、佳世達科技、鴻海精密工業及豐譽聯合工程等6家企業；本屆首度增設的「國際獎」則有3項入圍，包含來自瓜地馬拉的Grupo Cayala等海外單位。此外，在「創新技術獎」與「產品獎」中，則看到如東聯化學（1710）、宏遠興業（1460）、華夏海灣塑膠（1305）等傳統產業。

審查委員會成員表示，各企業提報之量化與質化指標數據均具相當水準，顯示「永續發展、循環經濟」共識普及，並已納入公司關鍵策略與發展藍圖規劃之中。而實踐成果傑出，獲專業機制評選「入圍」的企業，更已具備國際永續標準的水平，值得肯定、表揚。

中經院表示，第六屆頒獎典禮將於2026年5月6日在台北市政大公企中心舉行，屆時將同步召開「2026國際永續峰會」，探討自然正向（Nature Positive）的行動時代。決選名單預計於4月上旬正式揭曉，每類獎項將擇優遴選1至4件。

鴻海 中鋼 中經院

相關新聞

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

核三廠何時重啟？龔明鑫：已啟動安檢 如果汰換設備不多可縮短時間

美伊戰事影響我國天然氣進口，恐影響我國能源供應，國內開始出現「返核」聲浪。民眾黨立委劉書彬今於立院質詢，問政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的能源穩定來源？經濟部長龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，3月會送出再運轉計畫，如果汰換設備不多，時間可以縮短。

中東衝突進入第十天 瑞銀 CIO 解析三大趨勢

受中東衝突升級影響，原油期貨價格一度逼近每桶120美元，並自2022年以來首次突破100美元大關。隨著中東衝突進入第十天，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）觀察到三大趨勢，並指出，若荷莫茲海峽持續關閉，更多產油國將被迫停產，供應緊張的擔憂可能引發囤積行為，進一步加劇油價波動。

