因應油價變數 安聯投信：聚焦上游緊缺的電子原物料及財報較佳類股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

針對近期局勢變數，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中，美伊戰爭影響市場信心及投資氣氛，現階段氛圍主要受情勢擴大與油價走勢牽動所致；由於油價一旦攀高對後續通膨壓力勢必擴大，都為全球經濟活動和利率政策步調埋下變數，因此油價何時回穩？恐慌指數（VIX）和利率政策都是觀察指標。

蕭惠中表示，台股基本面架構看多，不過因亞股近期走勢明顯強於美股，隨著美伊情勢未解時間拉長，確實短線上容易加速漲多族群釋放壓力，成為優先獲利調節的標的；至於在布局上，建議聚焦上游緊缺的電子原物料（Memory, ABF, CCL, etc）.)及財報較佳類股為應對策略。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸。根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，動能強於去年，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

就主動式ETF策略面，安聯投信表示，地緣政治風險引發短線恐慌及股市震盪，置入高息多策略的00984A現階段以45%核心高股息策略及55%超額報酬策略布局，在報酬和波動間取得平衡。追求資本利得同時，也有高息股保護降低波動，近期加碼光通訊、ABF載板及記憶體相關主題；相較於單純高股息策略，掌握更多動能機會。

針對比較專注追求成長的投資人而言，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，過去一段時間以來台股、亞股漲幅相對強勢，因此近期震盪幅度更為有感，但目前下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，非基本面崩盤，若觀察VIX，目前水準也尚低於2025年4月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態。

施政廷表示，儘管短線心理衝擊難免，但非企業獲利基本面惡化，預期2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，中長期實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

施政廷表示，台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情機會，或可運用突發事件引發的劇烈波動，分批進場布局中長期機會。面對中東戰事引發震盪，建議持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。

台股 油價 地緣政治風險 基本面

相關新聞

核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

核三廠何時重啟？龔明鑫：已啟動安檢 如果汰換設備不多可縮短時間

美伊戰事影響我國天然氣進口，恐影響我國能源供應，國內開始出現「返核」聲浪。民眾黨立委劉書彬今於立院質詢，問政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的能源穩定來源？經濟部長龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，3月會送出再運轉計畫，如果汰換設備不多，時間可以縮短。

中東衝突進入第十天 瑞銀 CIO 解析三大趨勢

受中東衝突升級影響，原油期貨價格一度逼近每桶120美元，並自2022年以來首次突破100美元大關。隨著中東衝突進入第十天，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）觀察到三大趨勢，並指出，若荷莫茲海峽持續關閉，更多產油國將被迫停產，供應緊張的擔憂可能引發囤積行為，進一步加劇油價波動。

第六屆臺灣循環經濟獎入圍名單出爐 中鋼、鴻海、佳世達入榜

企業永續意識逐步抬頭。中華經濟研究院10日公布第六屆「臺灣循環經濟獎」入圍名單，本屆首度新增「國際獎」與「ESG社會貢獻獎」，共計吸引62件提案，最終有44件脫穎而出入圍，包含中鋼（2002）、鴻海（2317）、佳世達（2352）等指標性大廠均榜上有名。

