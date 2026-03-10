因應油價變數 安聯投信：聚焦上游緊缺的電子原物料及財報較佳類股

針對近期局勢變數，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中，美伊戰爭影響市場信心及投資氣氛，現階段氛圍主要受情勢擴大與油價走勢牽動所致；由於油價一旦攀高對後續通膨壓力勢必擴大，都為全球經濟活動和利率政策步調埋下變數，因此油價何時回穩？恐慌指數（VIX）和利率政策都是觀察指標。

蕭惠中表示，台股基本面架構看多，不過因亞股近期走勢明顯強於美股，隨著美伊情勢未解時間拉長，確實短線上容易加速漲多族群釋放壓力，成為優先獲利調節的標的；至於在布局上，建議聚焦上游緊缺的電子原物料（Memory, ABF, CCL, etc）.)及財報較佳類股為應對策略。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸。根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，動能強於去年，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

就主動式ETF策略面，安聯投信表示，地緣政治風險引發短線恐慌及股市震盪，置入高息多策略的00984A現階段以45%核心高股息策略及55%超額報酬策略布局，在報酬和波動間取得平衡。追求資本利得同時，也有高息股保護降低波動，近期加碼光通訊、ABF載板及記憶體相關主題；相較於單純高股息策略，掌握更多動能機會。

針對比較專注追求成長的投資人而言，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，過去一段時間以來台股、亞股漲幅相對強勢，因此近期震盪幅度更為有感，但目前下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，非基本面崩盤，若觀察VIX，目前水準也尚低於2025年4月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態。

施政廷表示，儘管短線心理衝擊難免，但非企業獲利基本面惡化，預期2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，中長期實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

施政廷表示，台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情機會，或可運用突發事件引發的劇烈波動，分批進場布局中長期機會。面對中東戰事引發震盪，建議持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。