核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

行政院長卓榮泰10日率龔明鑫等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。

立委劉書彬質詢提到，因應中東戰事，如何維持我國能源韌性？是否考慮把核能作為一個穩定發展的來源？龔明鑫表示，核能的部分，核三廠已經開始啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，希望能盡快啟用。

劉書彬指出，經濟部提出，核三最快啟用時間是2028年。龔明鑫說，目前已經跟原廠的個西屋公司簽約，正在檢查機組老化情況，要汰換的設備有多少。如果不需要汰換太多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。

劉書彬提到，再生能源的部分，到2025年只有378億度電，不過隨著用電每年成長，預計到2030年需要約900億度電，大約佔全部用電3,000億度之中30%。龔明鑫回應，目前還是按照預估，往20%目標前進，現在已經有16%了。

對於劉書彬質疑，要達到RE100還缺200億度電，龔明鑫解釋，法規上沒有規定要RE100，RE100是廠商自主承諾，也不是所有企業都承諾RE100。推動非碳電力的相關工作，都會持續進行。

至於劉書彬認為，穩定供電與否會影響我國吸引外資跟維持出口競爭力，龔明鑫回應，現在外資對台灣投資環境非常滿意，美國商會也說90幾%的廠商會持續投資台灣。2050淨零碳排目標，會一步一步、一年一年往上追趕這個目標。

有關我國能源韌性，卓榮泰表示，還是繼續推動二次能源轉型，除了多元發展綠能之外，深度節能、科技儲都會全面展開。另外電網韌性也會加強，這些都強化整個供電系統。

龔明鑫 核三 核能 韌性 行政院長 再生能源

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

核三廠何時重啟？龔明鑫：已啟動安檢 如果汰換設備不多可縮短時間

美伊戰事影響我國天然氣進口，恐影響我國能源供應，國內開始出現「返核」聲浪。民眾黨立委劉書彬今於立院質詢，問政府是否有考慮將核能作為戰時封鎖情境下的能源穩定來源？經濟部長龔明鑫表示，核三廠已開始啟動自主安全檢查，3月會送出再運轉計畫，如果汰換設備不多，時間可以縮短。

中東衝突進入第十天 瑞銀 CIO 解析三大趨勢

受中東衝突升級影響，原油期貨價格一度逼近每桶120美元，並自2022年以來首次突破100美元大關。隨著中東衝突進入第十天，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）觀察到三大趨勢，並指出，若荷莫茲海峽持續關閉，更多產油國將被迫停產，供應緊張的擔憂可能引發囤積行為，進一步加劇油價波動。

第六屆臺灣循環經濟獎入圍名單出爐 中鋼、鴻海、佳世達入榜

企業永續意識逐步抬頭。中華經濟研究院10日公布第六屆「臺灣循環經濟獎」入圍名單，本屆首度新增「國際獎」與「ESG社會貢獻獎」，共計吸引62件提案，最終有44件脫穎而出入圍，包含中鋼（2002）、鴻海（2317）、佳世達（2352）等指標性大廠均榜上有名。

