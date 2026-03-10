核三最快2028重啟 龔明鑫：汰換設備若不多可再縮短期程

有關我國能源韌性，經濟部長龔明鑫表示，核三廠已啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，最快2028年可以重啟；若汰換設備不多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。至於再生能源佔比，現在已經有16%了，會繼續往20%目標前進。

行政院長卓榮泰10日率龔明鑫等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。

立委劉書彬質詢提到，因應中東戰事，如何維持我國能源韌性？是否考慮把核能作為一個穩定發展的來源？龔明鑫表示，核能的部分，核三廠已經開始啟動自主安全檢查，3月份就會送出再運轉計畫，希望能盡快啟用。

劉書彬指出，經濟部提出，核三最快啟用時間是2028年。龔明鑫說，目前已經跟原廠的個西屋公司簽約，正在檢查機組老化情況，要汰換的設備有多少。如果不需要汰換太多，啟用時間就可以縮短，有機會在兩年內執行。

劉書彬提到，再生能源的部分，到2025年只有378億度電，不過隨著用電每年成長，預計到2030年需要約900億度電，大約佔全部用電3,000億度之中30%。龔明鑫回應，目前還是按照預估，往20%目標前進，現在已經有16%了。

對於劉書彬質疑，要達到RE100還缺200億度電，龔明鑫解釋，法規上沒有規定要RE100，RE100是廠商自主承諾，也不是所有企業都承諾RE100。推動非碳電力的相關工作，都會持續進行。

至於劉書彬認為，穩定供電與否會影響我國吸引外資跟維持出口競爭力，龔明鑫回應，現在外資對台灣投資環境非常滿意，美國商會也說90幾%的廠商會持續投資台灣。2050淨零碳排目標，會一步一步、一年一年往上追趕這個目標。

有關我國能源韌性，卓榮泰表示，還是繼續推動二次能源轉型，除了多元發展綠能之外，深度節能、科技儲都會全面展開。另外電網韌性也會加強，這些都強化整個供電系統。