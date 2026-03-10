快訊

建商進入寒蟬效應 房市329檔期大縮水

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

打房陰霾仍在，建商329檔期推案信心大減。根據591新建案統計，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額共5,512.4億元，年減33%，年減幅度為2018年以來新高。

此外，進場個案數僅剩261件，年減24.6%，顯見在央行管制發威下，檔期效應明顯失靈，建商推案信心更陷入「寒蟬效應」，再加上美伊戰爭、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境

591新建案分析，今年329檔期供給大幅縮水，市場利空環伺所致，整體而言，今年無論是政策面、需求面、資金面、信心面，所面臨的壓力其實較去年有過之而無不及，特別是在經歷一年多的買氣酷寒洗禮後，建商布局上只會更加保守和彈性，使得傳統檔期旺季的吸引力進一步被削弱。

進一步觀察，過去扮演領頭羊的雙北地區，雙雙陷入量縮，北市由於線上賣壓持續堆疊，且缺乏百億大案支撐，本次總銷僅有773億元，較去年下修6成，成為有統計以來新低。

新北市個案及總銷均年減一成多，關鍵在於不少個案因農曆春節及連假，選擇延後開案所致，據悉目前在熱區如板橋、三重等區，仍有「遠揚之森A+」等個案銷況能開出紅盤，並非全然籠罩在愁雲慘霧之中。

值得一提的是，新竹這次在總銷200億元的「竹北大陸工程案」帶動下，一掃去年量縮陰霾，帶動總銷直逼750億新高，據悉該案鄰近竹北大遠百，地段精華且又有品牌加持，市場更傳言其成交行情將挑戰三位數大關，如果屬實，新竹距離雙北蛋黃區房價又更進一步。

中南部表現持續低迷，台中市總銷約884億，除了是統計之後首度跌破千億大關，更寫下歷史新低，年減幅高達近4成。重災區則集中在海線等行政區，其中沙鹿區去年仍有110億元案量公開，如今在去化減緩、待售壓力增加下，今年驟減至44億，年減直逼7成。

台南今年同樣呈現熄火狀態，在多數建商暫緩推案的狀況下，整體總銷金額僅有不到百億元，同樣再創新低。至於高雄受限交易量疲軟，多數建商信心顯得保守，僅依靠大型建商如國揚、遠雄撐盤，本次在楠梓區、鼓山區有兩檔百億大案進場，故量能仍能以小跌作收。

591新建案總編輯李忠哲分析，即便目前市場有少數蛋黃區或品牌個案，銷況能突圍而出，但大環境轉弱已是不爭事實，過去案案熱銷的榮景早已不再，取而代之的是對價格精打細算的自住客當道。因此現階段無論是建商或代銷，所關注的並非如何再創高價，而是在利潤及讓利之間找出共識，才能夠打破僵局，加速建案去化。

六都、新竹329檔期指標推案。資料來源：591新建案
六都、新竹329檔期指標推案。資料來源：591新建案

六都、新竹今年329檔期推案情形。資料來源：591新建案
六都、新竹今年329檔期推案情形。資料來源：591新建案

