國合會擬首度發行永續發展債 深耕海外經濟外交

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
外交部長林佳龍 2024 年上任後，隨即宣布成立專案小組，透過部會間合作推動經濟外交。路透
彭博引述官員報導，台灣政府考慮首度透過發債來籌措海外投資資金，藉此鞏固邦交國關係，對抗在外交上屢遭對岸孤立。

官員表示，外交部轄下的財團法人國際合作發展基金會（國合會）正準備發行永續發展債券，可能以新台幣計價，初期發行規模最高相當於2億美元。

官員指出，國合會所籌集的資金將主要投入海外計畫，包含綠色能源基礎設施、由再生能源供電的 AI 運算中心，以及監控氣候變遷的遙測系統。

國合會首度考慮進入債市，顯示台灣有意運用經濟實力來擴張海外影響力，並善用技術優勢轉化為反孤立並加強交流的雙重利器。外交部長林佳龍 2024 年上任後，隨即宣布成立專案小組，透過部會間合作推動經濟外交。

官員指出，目前資產規模約新台幣 150 億元（約 5 億美元）的國合會，正與金管會及相關主管機關協商，以釐清法規要求。此債券發行案尚須主管機關核准，因這是首度有非營利私人機構以此方式對外募資，只不過這機構經常受託執行政府專案。

國合會發言人對此表示，發債仍在研議階段，尚未定案。

北京持續設法在國際舞台上孤立台灣。2024 年，太平洋島國諾魯成為最近和台北斷交的國家，全球僅剩 12 個國家在外交上承認台灣。

台灣邦交國也動輒在經濟上遭到對岸脅迫。台灣在非洲唯一邦交國史瓦帝尼去年便遭排除在中國對非洲宣布的零關稅政策之外。

國合會成立於 1996 年，長期站在對台邦交國提供援助計畫的最前線，並以農業與醫療保健為主要重點領域。

近來，國合會的計畫範圍擴展至 AI 應用等領域，並涵蓋與台灣沒有正式邦交的國家，菲律賓即為一例。

據一位官員指出，台灣也支持在巴拉圭建立 AI 運算中心的計畫。官員表示，未來是否將發債所得用於 AI 運算中心仍待討論。

