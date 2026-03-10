快訊

經長指協調民營瓦斯桶凍漲 財長揭國安基金進場時機

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部長龔明鑫表示，天然氣持續凍漲，但民營瓦斯桶漲價只能盡量去協調。示意圖為瓦斯行。記者曾原信／攝影
經濟部長龔明鑫表示，天然氣持續凍漲，但民營瓦斯桶漲價只能盡量去協調。示意圖為瓦斯行。記者曾原信／攝影

因應中東戰事緊迫，外界關注天然氣、汽柴油等能源供應保障。經濟部長龔明鑫表示，目前「原油安全儲量」還有150幾天，未達釋出戰略儲油；天然氣持續凍漲，但民營瓦斯桶漲價只能盡量去協調。財政部長莊翠雲說，針對台股波動，國安基金是否進場，若有必要才召開臨時委員會。

行政院長卓榮泰10日率龔明鑫、莊翠雲等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。

卡達能源公司近日遭伊朗攻擊，阻斷其天然氣運輸，各國將面臨「斷氣」。對此，立委王鴻薇質詢問及，我政府是否能保證，中東地區戰爭不管何時結束，絕對沒有斷氣危機、絕對不會全部採用燃煤發電？龔明鑫回應，「我有這樣的信心。」

王鴻薇再問，因應中東戰事情勢，有沒有可能釋出戰略儲油？龔明鑫表示，政府要平穩汽油價格，在卓榮泰指示之下，每周末就會決定下周的油價調整漲勢；「原油安全儲量」天數法律規定是60天，目前儲量有150幾天，所以空間還蠻大的。

有關天然氣價格是否繼續凍漲，龔明鑫指出，天然氣的部分，目前沒有要漲。桶裝瓦斯的部分，中油本來就沒有要漲；據傳南部瓦斯行「一桶瓦斯漲價20元」，這是台塑的瓦斯，民營企業無法強制，經濟部盡量去協調。

至於天然氣預計凍漲到什麼時候，龔明鑫說明，將視情況而定，基本上還是以穩定物價為主。不過，當然要看世界的情況，各個油價漲幅程度以及機動調整。若現在要說凍漲到幾月，講法不精確。

另外，中東戰事牽連台股波動，王鴻薇詢問，國安基金是不是會進場來穩定市場？

莊翠雲表示，這一次的股市波動，是因為中東戰事影響油價可能上漲等因素，財政部會密切關注整個股市的情況。國安基金是否預做進場準備，必須要經過國安基金委員會來決議。這部分會持續關注，如果有必要的時候，才會召開臨時委員會。

國安基金 中油 中東 天然氣價格 央行

相關新聞

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

誰控制荷姆茲海峽？美以衝突加劇…油價上看150美元 謝金河：油價成關鍵

全球油價面臨上漲壓力，預期將升至每桶150美元。美以衝突加劇，荷姆茲海峽的控制權成為焦點，專家謝金河指出，油價將成為關鍵影響因素。

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

國合會擬首度發行永續發展債 深耕海外經濟外交

彭博引述官員報導，台灣政府考慮首度透過發債來籌措海外投資資金，藉此鞏固邦交國關係，對抗在外交上屢遭對岸孤立。

