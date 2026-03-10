經長指協調民營瓦斯桶凍漲 財長揭國安基金進場時機

因應中東戰事緊迫，外界關注天然氣、汽柴油等能源供應保障。經濟部長龔明鑫表示，目前「原油安全儲量」還有150幾天，未達釋出戰略儲油；天然氣持續凍漲，但民營瓦斯桶漲價只能盡量去協調。財政部長莊翠雲說，針對台股波動，國安基金是否進場，若有必要才召開臨時委員會。

行政院長卓榮泰10日率龔明鑫、莊翠雲等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。

卡達能源公司近日遭伊朗攻擊，阻斷其天然氣運輸，各國將面臨「斷氣」。對此，立委王鴻薇質詢問及，我政府是否能保證，中東地區戰爭不管何時結束，絕對沒有斷氣危機、絕對不會全部採用燃煤發電？龔明鑫回應，「我有這樣的信心。」

王鴻薇再問，因應中東戰事情勢，有沒有可能釋出戰略儲油？龔明鑫表示，政府要平穩汽油價格，在卓榮泰指示之下，每周末就會決定下周的油價調整漲勢；「原油安全儲量」天數法律規定是60天，目前儲量有150幾天，所以空間還蠻大的。

有關天然氣價格是否繼續凍漲，龔明鑫指出，天然氣的部分，目前沒有要漲。桶裝瓦斯的部分，中油本來就沒有要漲；據傳南部瓦斯行「一桶瓦斯漲價20元」，這是台塑的瓦斯，民營企業無法強制，經濟部盡量去協調。

至於天然氣預計凍漲到什麼時候，龔明鑫說明，將視情況而定，基本上還是以穩定物價為主。不過，當然要看世界的情況，各個油價漲幅程度以及機動調整。若現在要說凍漲到幾月，講法不精確。

另外，中東戰事牽連台股波動，王鴻薇詢問，國安基金是不是會進場來穩定市場？

莊翠雲表示，這一次的股市波動，是因為中東戰事影響油價可能上漲等因素，財政部會密切關注整個股市的情況。國安基金是否預做進場準備，必須要經過國安基金委員會來決議。這部分會持續關注，如果有必要的時候，才會召開臨時委員會。