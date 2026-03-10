UBS 財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭：女性健康科技受到矚目

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，女性健康不僅關乎個人福祉，也與經濟效益和生產率息息相關。而更年期的健康管理，更是不容忽視。在老齡化加劇的亞洲高收入經濟體中，女性健康狀況正悄然影響著勞動參與率、養老保障，乃至長期經濟增長。有關女性與金融的討論，大多圍繞著理財知識、退休儲備或性別收入差距等。這些議題固然重要，但歸根結底，健康才是經濟安全的關鍵支撐因素。

全球女性的壽命普遍長於男性，但世界經濟論壇的數據也顯示，女性一生中身體不佳的時間比男性高出約25%。而且，這並不局限於妊娠等女性特有的生理過程，也包括自身免疫性疾病和骨質疏鬆等女性高發疾病，以及臨床表現不同於男性的心血管疾病、糖尿病等。換言之，彌合女性健康差距，已是推動社會發展和經濟安全的戰略要務。

陳敏蘭表示，根據瑞銀財管研究顯示，女性為晚年醫療費用預留的資金要比男性多近20%。高盛的一項調查顯示，女性提前退休的可能性也更高。至於退休原因，男性最常提到的是工作疲勞，女性則主要是健康問題。

這使得女性一生中賺取收入的時間比男性短，加上壽命更長、醫療成本更高，都加重了女性面臨的財務壓力。以香港地區為例，65歲及以上人口已達居民人口的五分之一。而且，如今高等教育階段女性的佔比已超過半數。人口結構和受教育程度的變化，都凸顯出女性健康的重要性，這關係到養老保障體系和勞動力韌性。

麥肯錫健康促進研究院估計，縮小女性在健康問題上的差距，將在2040年前為全球經濟每年至少增加1萬億美元。對於人口迅速老齡化的許多亞洲國家而言，這是尚未被充分重視的結構性增長動力。

在現代醫學體系中，女性健康數據的缺失，是造成兩性健康差距的根源之一。

陳敏蘭表示，過去幾十年中，許多臨床試驗將女性排除在外。即便在當今，對性別分項數據的分析也不夠系統和規範。以心血管疾病為例，儘管心臟病是女性的主要死亡原因之一，但根據《美國心臟學會雜誌》的數據，相關臨床試驗中女性參與者的比例仍遠低於男性。

此外，醫療保健的優化主要聚焦於急性發作期的治療模式，多以男性生理特徵為基準。

女性健康往往更具縱深性，受激素週期、懷孕生產、停經、更年期以及更長預期壽命等因素影響。比如，激素會影響免疫反應、心血管風險、新陳代謝以及藥物療效等。然而，大多數臨床評估是依賴過往數據，而沒有考慮到動態變化。

正如某健康科技企業創始人所言，許多現代醫學方案是用靜態測量工具來應對動態的生物學問題，這導致數據出現缺漏，從而導致誤診、漏診，拉大健康差距，並最終帶來嚴重的經濟後果。

陳敏蘭指出，女性健康領域的創新被稱為女性健康科技（Femtech），這關係著全球一半人口的醫療需求。

根據Grand View Research的數據，到2030年女性健康科技市場規模（即針對女性健康的服務和產品）有望達到970億美元，2025至2030年複合年增長率將達15%以上。值得一提的是，亞太地區料將錄得最快增長。在數碼健康科技、人口結構趨勢及初創公司的帶動下，中國已成為該地區最大的女性健康科技市場之一。

隨著人口結構老齡化，更年期相關解決方案將帶來數百億美元的投資機會。在美國，風投基金Amboy Street估計，針對潮熱的相關產品市場規模就高達190億美元。

此外，較易被忽視的子宮內膜異位症，正成為另一快速擴張的治療領域。該市場的規模在2024年已達到17.6億美元，隨著人工智能驅動診斷技術進步，預期到2030年將翻倍至35.2億美元。

不過，資本的獲取管道仍是一大挑戰。2024年《福布斯》指出，醫療保健風投資金中僅有2.3%流向女性健康領域，較2023年的4.1%有所下降。

顯然，需求並不是制約因素，因為女性已佔全球醫療保健支出的多半。真正的阻礙在於資本投入不足，以及從科研成果到監管審批、保險覆蓋、雇主採納的整個鏈條尚不完善。

女性健康領域的科研和技術進展迅速：人工智能提高診斷效率，數碼健康平臺為早期干預和個性化護理提供支持，數據科學則揭示許多被忽視的趨勢。

「女性健康科技」創業者及行業專家指出，真正的挑戰在於監管審批、保險賠付、採購機制和公司政策等諸多因素的銜接。許多不錯的解決方案難以推廣，就是因為數據標準、保險和雇主福利體系，未能考慮女性長期的動態健康需求。

對大中華區而言，這既帶來挑戰，也蘊藏機遇。政府有能力和意願統籌政策、基礎設施和創新，帶動各環節攜手推進女性健康事業，這將帶來深遠影響和可持續的經濟效益。

彌合女性健康差距，將為日益老齡化的社會帶來諸多益處，比如提高勞動參與率、改善養老保障、降低長期醫療支出以及延長勞動年齡。更重要的是，這還關乎著生活品質和生命的尊嚴。

當女性首次描述症狀就被認真對待、得到及時有效的診斷時，當醫療服務提供主動預防、而非被動應對時，健康問題就不再是女性追求事業和理想道路上的絆腳石。

國際婦女節是一個值得慶祝的時刻，更是戰略思考女性健康的契機。促進女性健康不僅是道德責任，更是優化經濟發展的基石。無論是大中華區，還是其他面臨老齡化的亞洲經濟體，彌合女性健康差距，都應被放在增長戰略的核心地位。