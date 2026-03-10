快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
台電公司興達舊燃氣機組擬延役，市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分。記者徐白櫻／攝影
台電公司興達舊燃氣機組擬延役，市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分。記者徐白櫻／攝影

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

台電今天下午將召開環評前說明會，陳其邁表示，希望台電公司能說明整個區域供電，以及整個台灣電力及各縣市未來不管是發電也好、用電也好，各種不同情境的一些考量，來做全盤規畫。

陳其邁說，有關過去5部燃氣機組的環評承諾，特別提及在3部新機組蓋好商轉之後，5部舊機組除役的相關問題，希望在這次環評說明會及未來環境部的環評審查，都必須能夠說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分。相關汙染如何減少，如何減少對空品的危害，台電公司應該做更詳細的說明。

高市府表示，台電公司「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部新循環燃氣機組並延役5部既有燃氣機組，興達電廠全廠發電量將增加至 620 億度，高雄市三座發電廠發電量將達921億度。台電公司應提出區域供電平衡及必要性，對各縣市新增電廠的供電情況進行審慎評估。

此外，市政府將要求台電公司應持續檢討加強機組之操作防制等空汙減量作為，及規畫導入可行之碳捕捉、再利用、封存等技術（CCUS)，並同步加速混氫、混氨等技術，以維護本市空氣品質並朝淨零目標前進。

高市府指出，依據當初環評承諾，一期的 3 部燃氣機組興建完工後，原 5 部燃氣機組將除役，但目前興達一期第1部燃氣機組已在運轉，第 2 部燃氣機組尚未運轉，第 3部燃氣機組仍未完工，在二期更新改建計劃中應針對新建機組之延宕造成的發電量及汙染排放情形，台電公司應完整說明其空汙防制作為，市府會嚴格把關，要求台電落實汙染減量。

台電 興達電廠 陳其邁 機組 高雄市

延伸閱讀

因應AI用電高速成長 核二預計明年中安檢

半導體、AI用電成長 核電應援！核二廠估「這時間」啟動安全檢查

半導體、AI用電增…台電估今夏尖峰負載4,294萬瓩創高 夜間備轉拚保7%

聯合報社論／中東戰火與AI電荒夾擊，台灣能源韌性呢？

相關新聞

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

誰控制荷姆茲海峽？美以衝突加劇…油價上看150美元 謝金河：油價成關鍵

全球油價面臨上漲壓力，預期將升至每桶150美元。美以衝突加劇，荷姆茲海峽的控制權成為焦點，專家謝金河指出，油價將成為關鍵影響因素。

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

經長指協調民營瓦斯桶凍漲 財長揭國安基金進場時機

因應中東戰事緊迫，外界關注天然氣、汽柴油等能源供應保障。經濟部長龔明鑫表示，目前「原油安全儲量」還有150幾天，未達釋出戰略儲油；天然氣持續凍漲，但民營瓦斯桶漲價只能盡量去協調。財政部長莊翠雲說，針對台股波動，國安基金是否進場，若有必要才召開臨時委員會。

國合會擬首度發行永續發展債 深耕海外經濟外交

彭博引述官員報導，台灣政府考慮首度透過發債來籌措海外投資資金，藉此鞏固邦交國關係，對抗在外交上屢遭對岸孤立。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。