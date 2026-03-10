興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

台電今天下午將召開環評前說明會，陳其邁表示，希望台電公司能說明整個區域供電，以及整個台灣電力及各縣市未來不管是發電也好、用電也好，各種不同情境的一些考量，來做全盤規畫。

陳其邁說，有關過去5部燃氣機組的環評承諾，特別提及在3部新機組蓋好商轉之後，5部舊機組除役的相關問題，希望在這次環評說明會及未來環境部的環評審查，都必須能夠說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分。相關汙染如何減少，如何減少對空品的危害，台電公司應該做更詳細的說明。

高市府表示，台電公司「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部新循環燃氣機組並延役5部既有燃氣機組，興達電廠全廠發電量將增加至 620 億度，高雄市三座發電廠發電量將達921億度。台電公司應提出區域供電平衡及必要性，對各縣市新增電廠的供電情況進行審慎評估。

此外，市政府將要求台電公司應持續檢討加強機組之操作防制等空汙減量作為，及規畫導入可行之碳捕捉、再利用、封存等技術（CCUS)，並同步加速混氫、混氨等技術，以維護本市空氣品質並朝淨零目標前進。

高市府指出，依據當初環評承諾，一期的 3 部燃氣機組興建完工後，原 5 部燃氣機組將除役，但目前興達一期第1部燃氣機組已在運轉，第 2 部燃氣機組尚未運轉，第 3部燃氣機組仍未完工，在二期更新改建計劃中應針對新建機組之延宕造成的發電量及汙染排放情形，台電公司應完整說明其空汙防制作為，市府會嚴格把關，要求台電落實汙染減量。