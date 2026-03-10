快訊

過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈。(資料來源：截至2026/2/28。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資，凱利投資衰退風險儀表板創立於2016年1月。美國勞工統計局、聯邦準備銀行、人口普查局、ISM、商務部經濟分析局、美國化工協會、美國卡車運輸協會、美國經濟諮商局、彭博資訊。)
過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈。(資料來源：截至2026/2/28。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資，凱利投資衰退風險儀表板創立於2016年1月。美國勞工統計局、聯邦準備銀行、人口普查局、ISM、商務部經濟分析局、美國化工協會、美國卡車運輸協會、美國經濟諮商局、彭博資訊。)

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項經濟指標中，2月有二個指標尚無數據，包含營建許可、零售銷售，但其他十個指標未受影響，失業金申請、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，利潤率維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號維持「綠燈」，至今已連續21個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，能源價格快速上漲，通膨重新升高風險拖累經濟下行的疑慮浮現。但當前市場評估美國在伊朗應不會陷入長期軍事行動，過往歷史經驗也顯示地緣衝突對美股與全球股市衝擊應屬短暫，建議提高穩健核心資產應對市場波動，如平衡型基金與收益較高的非投資等級債券。

美國經濟與獲利表現仍具韌性，新興市場歷經多年結構改革，整體增長前景大幅改善，搭配美歐日財政刺激政策及資金寬鬆的宏觀環境下，風險性資產有望延續多頭格局，建議已進場者耐心等待和平曙光出現後的反彈行情，空手者可趁震盪分批加碼，現階段應涵蓋美國、全球及新興市場的股債市機會，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，在中東局勢驟變下，當前市場最關鍵的考量是油價，好消息是美國相較於現代歷史處於獨特地位，因目前的美國是能源淨生產國，而非消費國，消費的拖累部分可被能源領域創造的就業機會與利潤帶來的利益所抵銷，值得留意的是，如今美國民眾在能源商品與服務的消費比例不到4%，低於2022年2月俄烏戰爭時的約5%，也低於2003年伊拉克戰爭、1990年海灣戰爭前水準，能源成本上升對美國民眾荷包的壓力應比歷史上所顯示的還小，這有助保護美國經濟。

傑佛瑞‧修茲認為，儘管通膨上升對聯準會而言是雪上加霜，但此擔憂可能被誇大，因聯準會很可能將油價帶動的通膨上升視為供給衝擊，但貨幣政策通常更有效地應對需求，而非供給，重要的是，油價上漲對核心PCE通膨帶來的影響應較為溫和，故仍相信聯準會將於2026下半年降息。而根據歷史經驗，投資人應把握地緣政治導致股市下跌所帶來的機會，史坦普500指數在經歷歷史性的「地緣政治下跌」後，未來一個月、三個月、六個月平均都實現正報酬，長期投資人有望在地緣政治下期間布局而獲得回報。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，樂觀看待2026年美股，市場環境將有利股市市場廣度擴散，科技以外的產業、市值低於巨型股的公司都將湧現新的投資機會，並為中小型股帶來優勢；此外，2026年將重點放在由AI、自動化等主題，這些主題目前不僅在科技領域，也為醫療保健、金融、工業、能源帶來可衡量的生產力提升，但也需關注美國經濟的潛在風險，包含通膨、監管壓力、地緣政治摩擦、基礎設施瓶頸、不利的政策轉變。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修．摩伯格表示，身為長期投資者，年初至今的波動並沒有改變對基本面的觀點，始終專注於擁有穩健商業模式、強大競爭優勢、能在完整市場周期中創造永續價值的公司，並持續採用嚴謹的自下而上投資流程。隨AI應用實例的不斷出現，樂觀看待AI及其成為主要技術平台的潛力，投資回報已經開始顯現，特別是在數位廣告領域，而電子商務、金融、醫療保健的AI投資也開始看見成效。除AI外，也持續追蹤其他領域的創新亮點，包含太空、國防、加密貨幣、機器人、基因組學、綠色能源。

