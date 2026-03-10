聽新聞
0:00 / 0:00

影／卓揆：啟動油價緊急緩漲機制 減徵汽柴油貨物稅提高至50%

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪報導
行政院長卓榮泰（中）與副院長鄭麗君（右）上午前往立法院備詢前表示，鄭麗君持續舉行穩定物價小組會議，決議針對汽、柴油價格再啟動專案緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，因此昨日僅漲1.5元，另將汽柴油貨物稅減徵幅度拉高至法定上限的50%，並持續辦理農漁業機具用油補貼，幅度達14%、強化民生商品價格監測。 記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰（中）與副院長鄭麗君（右）上午前往立法院備詢前表示，鄭麗君持續舉行穩定物價小組會議，決議針對汽、柴油價格再啟動專案緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，因此昨日僅漲1.5元，另將汽柴油貨物稅減徵幅度拉高至法定上限的50%，並持續辦理農漁業機具用油補貼，幅度達14%、強化民生商品價格監測。 記者陳正興／攝影

針對中東戰火推升國際油價各界關注，政府推出因應措施及國內能源儲量供應狀況。卓榮泰指出，從上周到昨日政院持續關注中東情勢對國內外的影響，昨日上午又召集外交部、交通部、經濟部、金管會財政部就業管業務進行更詳細分析。副院長鄭麗君昨日持續舉行物價穩定小組，並作出幾項重要決定。第一，汽、柴油除了原先的雙緩漲機制，再啟動專案緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅，盼能降低國際油價影響，因此昨日油價先漲1.5元，之後將持續觀察國際油價上漲趨勢。

第二，卓榮泰並表示除了大宗物資原物料減徵稅負延長至9月，並將汽柴油貨物稅減徵幅度拉高至法定上限的50%；第三，為確保國內肥料供應無虞，政府持續辦理農漁業用油補貼，幅度達14%，以及強化跨部會民生商品價格監測機制，隨時機動調整，並持續關注供應鏈與產業的各項影響，希望減輕各種負擔。

政院 金管會 財政部

延伸閱讀

鄭麗君召開穩定物價小組臨時會報 宣示穩定物價五項強化措施

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

政院穩物價 每周開會應變

主計總處：油價漲5% 直接影響3月CPI約0.11個百分點

相關新聞

中東局勢釀台股震盪 許舒博指若美伊戰事拉長至這時：那就要傷腦筋

美伊戰爭持續，商總理事長許舒博表示，目前油價波動只是短期，如果戰爭在短時間內結束，那目前的價格波動希望中油能吸收，而3月即將舉行的電價審議委員會上，也主張上半年電價能夠凍漲。

油價從漲5.4元壓低至漲1.5元 6成漲幅由累虧800億中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，逾6成的價差，由中油吸收。

中工再揭「四大異常鐵證」 籲五大政府單位「快來查」、揪幕後黑手

繼2月24日召開記者會，正式委請律師向檢調單位遞狀告發特定人士涉嫌違反《證券交易法》內線交易及操縱股價後，中華工程（2515）表示，為進一步維護16萬名股東權益及台灣資本市場之公平交易機制，10日再度向外界公開有心人士涉法的「四大客觀異常鐵證」。

影／我們不要回饋金！高雄永安居民舉白布條反對興達電廠二期計畫

為因應台積電、AI產業進駐高雄後的龐大電力缺口，台電規畫興達電廠二期擴建計畫，並將舊機組延役，然而今天在永安區召開的環境影響說明會，遭在地居民拉白布條抗議，新港里長何應成更痛批台電「台積電來設廠，鄉下人沒受惠，卻要我們先犧牲，這口氣吞不下去」。

美伊戰事衝擊！經部：22艘船的天然氣量已調度到位 油價政府吸收六成

美伊戰爭持續，推升國際油價，荷莫茲海峽遭封鎖，衝擊我國天然氣供應。經濟部10日表示，政府在第一時間已啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內能源儲備狀況。目前3-4月的22艘船的天然氣量已調度到位，國內能源供應無虞。經濟部並宣布，為穩定國內物價，在此次中東戰爭期間，政府將吸收「原油價公式漲幅」的六成，以減緩國內衝擊。

高雄AI與半導體用電增 台電：興達二期規劃280萬瓩燃氣機組

因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，台電評估，全國至2030年新增用電預估突破500萬瓩。高雄已吸引許多指標企業進駐投資，未來產業發展將持續帶動用電成長。台電10日表示，為滿足高雄用電需求，持續規劃高雄地區電力建設，台電推動興達二期計畫，規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，並規劃現有五部興達既有燃氣機組延役。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。