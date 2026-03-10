國際油價飆漲 卓揆：汽柴油貨物稅減徵拉高至法規上限

中東戰火推升國際油價，對此，行政院長卓榮泰10日表示，原先已有的「雙緩漲」機制之外，再啟動了緊急的專案緩漲機制，其次就是針對擴大汽柴油貨物稅，減徵的幅度拉高到50%，盼減輕大眾的負擔，最後也會強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動的調整。

卓榮泰指出，政府一直很關注整個中東的情勢，對國內外整個經濟環境的影響。昨天我們也特別又召集了外交部、交通部、經濟部、金管會、財政部，就所業管的業務來做了更詳細的分析跟重要的決定。

卓榮泰說，昨日副院長鄭麗君也在昨天持續召開穩定物價小組的會議，並做了幾項重大的決議，在汽柴油部分，除了原先已有的「雙緩漲」機制之外，再啟動了緊急的專案緩漲機制，降低國際油價價格的影響。昨日第一次已經採用這樣的方式，由政府吸收，用緩漲的方式，因此昨天油價先漲了1.5元。隨後，會觀察國際油價上漲的趨勢，也啟用剛剛跟大家報告的「雙緩漲」，以及加上一個專案緩漲的機制，同時來並行，希望降低所有國人的民生負擔。

再來則是，在大宗物資的原物料減徵稅負方面，卓榮泰說，除了延長到9月之外，針對擴大汽柴油貨物稅，減徵的幅度拉高到50%，這是法律當中的一個上限，因此把它提高到上限，為的也是減輕大眾的負擔。第三個，確保國內肥料供應無虞，會持續辦理農漁業用油的補貼，在漁業動力用油補貼會達到14%，希望降低大家農業、漁業機具用油的負荷。

卓榮泰強調，強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動的調整。最後一項是持續關注供應鏈與產業的各項的影響，這是物價穩定小組在開會做出的重要決定，希望能夠讓大家減輕各種的負擔。