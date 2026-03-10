快訊

國際油價飆漲 卓揆：汽柴油貨物稅減徵拉高至法規上限

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中東戰火推升國際油價，對此，行政院長卓榮泰10日表示，原先已有的「雙緩漲」機制之外，再啟動了緊急的專案緩漲機制，其次就是針對擴大汽柴油貨物稅，減徵的幅度拉高到50%，盼減輕大眾的負擔，最後也會強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動的調整。

卓榮泰指出，政府一直很關注整個中東的情勢，對國內外整個經濟環境的影響。昨天我們也特別又召集了外交部、交通部、經濟部、金管會財政部，就所業管的業務來做了更詳細的分析跟重要的決定。

卓榮泰說，昨日副院長鄭麗君也在昨天持續召開穩定物價小組的會議，並做了幾項重大的決議，在汽柴油部分，除了原先已有的「雙緩漲」機制之外，再啟動了緊急的專案緩漲機制，降低國際油價價格的影響。昨日第一次已經採用這樣的方式，由政府吸收，用緩漲的方式，因此昨天油價先漲了1.5元。隨後，會觀察國際油價上漲的趨勢，也啟用剛剛跟大家報告的「雙緩漲」，以及加上一個專案緩漲的機制，同時來並行，希望降低所有國人的民生負擔。

再來則是，在大宗物資的原物料減徵稅負方面，卓榮泰說，除了延長到9月之外，針對擴大汽柴油貨物稅，減徵的幅度拉高到50%，這是法律當中的一個上限，因此把它提高到上限，為的也是減輕大眾的負擔。第三個，確保國內肥料供應無虞，會持續辦理農漁業用油的補貼，在漁業動力用油補貼會達到14%，希望降低大家農業、漁業機具用油的負荷。

卓榮泰強調，強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動的調整。最後一項是持續關注供應鏈與產業的各項的影響，這是物價穩定小組在開會做出的重要決定，希望能夠讓大家減輕各種的負擔。

鄭麗君召開穩定物價小組臨時會報 宣示穩定物價五項強化措施

卓揆：油價啟動緊急緩漲機制 汽柴油貨物稅減徵提高至50%

政院穩物價 每周開會應變

主計總處：油價漲5% 直接影響3月CPI約0.11個百分點

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

誰控制荷姆茲海峽？美以衝突加劇…油價上看150美元 謝金河：油價成關鍵

全球油價面臨上漲壓力，預期將升至每桶150美元。美以衝突加劇，荷姆茲海峽的控制權成為焦點，專家謝金河指出，油價將成為關鍵影響因素。

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

經長指協調民營瓦斯桶凍漲 財長揭國安基金進場時機

因應中東戰事緊迫，外界關注天然氣、汽柴油等能源供應保障。經濟部長龔明鑫表示，目前「原油安全儲量」還有150幾天，未達釋出戰略儲油；天然氣持續凍漲，但民營瓦斯桶漲價只能盡量去協調。財政部長莊翠雲說，針對台股波動，國安基金是否進場，若有必要才召開臨時委員會。

國合會擬首度發行永續發展債 深耕海外經濟外交

彭博引述官員報導，台灣政府考慮首度透過發債來籌措海外投資資金，藉此鞏固邦交國關係，對抗在外交上屢遭對岸孤立。

