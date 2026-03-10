快訊

鄭麗君召開穩定物價小組臨時會報 宣示穩定物價五項強化措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、副院長鄭麗君（右）。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（左）、副院長鄭麗君（右）。圖／行政院提供

為因應中東情勢，行政院副院長鄭麗君9日召開行政院「穩定物價小組」會議臨時會報。為確保後續天然氣穩定供應，經濟部已啟動液化天然氣「提前調貨」、「亞洲調貨」、「市場買現貨」三階段存量調度作業，目前已經可以確保國內3月、4月供應無虞，也已完成國際新約簽訂，6月起從美國的進口氣源量將提高，同時已掌握船期調度。

有關國內物價走勢近況，2026年1月至2月國內CPI平均年增率為1.23%，美伊戰爭前整體物價原維持平穩，惟中東衝突態勢未解，國際原油、液化天然氣等價格持續上揚，為降低國際油氣價格對物價之衝擊，鄭副院長宣示穩定物價五項強化措施，確保民生物價穩定。

汽柴油雙緩漲機制搭配專案緩漲機制，降低國際油氣價格影響：經濟部因應本次中東情勢啟動專案緩漲機制，搭配汽、柴油雙緩漲機制併行，在此期間，國內汽、柴油售價的擬訂，經雙緩漲機制調整後，再由專案緩漲機制吸收至少60%售價漲幅。以本周(3月9日當周)為例，原汽、柴油價格經雙緩漲機制調整後，再依專案緩漲機制吸收60%漲幅，最後分別由中油吸收 3.9 元及 3.7 元，以95無鉛汽油為例，每公升實際僅調漲1.5 元。

除原關鍵原物料品項持續減徵稅負，再擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%：除原關鍵原物料品項黃豆、小麥、玉米、奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉、汽油、柴油、水泥等持續減徵至9月外，此次會議決定將其中汽、柴油貨物稅減徵幅度分別由原每公升降2元、1.5元，擴大至3.415元及近2元（1.995元）。後續將視國際市場狀況，滾動檢討貨物稅減徵適用品項。

另外，為確保國內肥料供應無虞並持續辦理農漁業用油補貼：請農業部務必確保國內肥料供應無虞，並密切監測國際運費波動對肥料終端價格之潛在影響。另外，就農機用油部分，維持免徵 5% 營業稅，持續辦理農機用油漲幅補貼措施，按台灣中油公司公告牌價超過基準價之漲幅補貼 50%；漁業動力用油部分，持續辦理免徵貨物稅及營業稅，並依中油公司免稅牌價給予 14% 補貼。

強化跨部會民生商品價格監測機制：請行政院消保處及經濟部等相關部會，持續監控各項民生商品價格走勢。針對價格出現異常波動之商品，即時通報，並採取妥適因應措施，嚴防哄抬物價情事。

最後，密切關注供應鏈與產業影響，針對荷姆茲海峽航運受阻，請經濟部、交通部等相關部會持續密切關注其對產業供應鏈及原物料供應之影響，確保國內產業供貨無虞。

鄭麗君 物價 經濟部 央行

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

卓揆：油價啟動緊急緩漲機制 汽柴油貨物稅減徵提高至50%

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電

政院穩物價 每周開會應變

物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

興達電廠5部舊燃氣機擬延役10年 陳其邁要求台電說明清楚

台電公司提「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組至2037年，環團質疑違反環評承諾，呼籲高市府應要求台電如期除役。市長陳其邁表示，台電應說明3部新建機組因為延宕而造成對環境負擔增加部分，以及如何減少對空品的危害。

誰控制荷姆茲海峽？美以衝突加劇…油價上看150美元 謝金河：油價成關鍵

全球油價面臨上漲壓力，預期將升至每桶150美元。美以衝突加劇，荷姆茲海峽的控制權成為焦點，專家謝金河指出，油價將成為關鍵影響因素。

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

經長指協調民營瓦斯桶凍漲 財長揭國安基金進場時機

因應中東戰事緊迫，外界關注天然氣、汽柴油等能源供應保障。經濟部長龔明鑫表示，目前「原油安全儲量」還有150幾天，未達釋出戰略儲油；天然氣持續凍漲，但民營瓦斯桶漲價只能盡量去協調。財政部長莊翠雲說，針對台股波動，國安基金是否進場，若有必要才召開臨時委員會。

國合會擬首度發行永續發展債 深耕海外經濟外交

彭博引述官員報導，台灣政府考慮首度透過發債來籌措海外投資資金，藉此鞏固邦交國關係，對抗在外交上屢遭對岸孤立。

