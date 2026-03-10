物價穩定小組拍板 卓揆：汽柴油緊急緩漲及擴大減稅、原物料減稅延長

有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。

卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。外界關注，中東戰火推升國際油價，政府因應措施以及國內能源儲量供應狀況。

卓榮泰表示，從上個禮拜一直到昨天，政府都一直很關注整個中東情勢，對國內外整個經濟環境的影響。昨天早上政院也特別召集了外交部、交通部、經濟部、金管會、財政部，就所業管的業務來做更詳細的分析跟重要決定。

卓榮泰提到，副院長鄭麗君昨持續召開物價穩定小組的會議，會中做了幾項重大決議，針對物價，也針對油價。

卓榮泰說明，首先，汽柴油除了原先已有的雙緩漲機制，再啟動了緊急緩漲機制，降低國際油價的價格影響。昨天第一次採用這樣的方式，政府吸收，用緩漲的方式，昨天油價先漲了1.5元。隨後會觀察國際油價上漲趨勢，啟用雙緩漲，加上專案緩漲機制，同時並行，希望降低國人民生負擔。

他表示，第二，大宗物資的原物料，減徵稅賦延長到9月。擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%，這是法律上限，政府把它提高到上限，減輕大眾負擔。

卓榮泰說，第三，確保國內肥料供應無虞，持續辦理農漁業用油補貼達到14%，降低農業、漁業、機具用油的負荷。另外，強化跨部會民生商品價格的監測機制，隨時觀察市場的變化，隨時做機動調整。

卓榮泰指出，最後一項，持續關注供應鏈與產業的各項影響。這是物價穩定小組在開會做出的重要決定，希望能夠讓大家減輕各種負擔。