冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

聯合報／ 本報記者林海

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

台灣的能源幾乎完全仰賴進口，早已經是國安問題，但過去政府總是以最樂觀的想法來評估國際情勢，把發電一味押注在全靠進口的燃煤、石油、天然氣，放棄可以自主掌握的核能。

二○二○年後，先是爆發俄烏戰爭，中東局勢也連年發生衝突，對於台電累積超過四千億元的虧損，經濟部、台電總是以俄烏戰爭爆發，發電成本暴增，為了穩定物價而自行吸收才導致虧損為理由，直到前兩年發電成本降低後，台電財務才有所改善。

而面臨因戰事導致油價飆升，經濟部在既有油價計算公式之外還要中油吸收，光是上個星期，原本要漲三元的汽油油價，硬是由中油咬牙苦吞，僅漲一點五元，戰事仍未見緩解跡象，可以預見，未來中油要吸收的只會更多。

台電才剛開始獲利不久，而中油已連六年虧損，去年高達九十一億，累計虧損已破八百億，且油價、氣價才在起漲點，除了中油的採購成本增加，台電也難以避免的要面對電價調漲壓力，油電雙虧下，政府最後勢必又要慷人民之慨，提出撥補預算要人民埋單。

這種狀況已多次上演，但政府因應策略就是國營的中油、台電不斷吸收漲幅，表面上藉此拆除物價上漲的引信，實際上最終還是拿民眾的納稅錢補貼虧損。追根究柢，相對便宜的核電被棄若敝屣，帶有意識形態的能源政策，不但讓國營事業背上經營不善的黑鍋，也讓人民的口袋的破洞永遠縫補不了。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

相關新聞

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

人工智慧（ＡＩ）大舉進入職場，勞動部已將ＡＩ列為未來勞動治理政策重點之一，正如火如荼制定「事業單位導入及使用人工智慧指引」，供事業單位與勞工參酌。勞動部官員說，雇主導入及運用ＡＩ時，必須資訊透明，充分告知勞工，指引內容涵蓋就業歧視、隱私保障、勞動關係、職業安全衛生、職業訓練等，最快可望今年中出爐。

攜手地方共同處理土方去化問題 國土署：持續擴充中部土方收容量能

媒體報導「填海造陸去化緩不濟急」等議題，內政部國土管理署9日表示，針對土石方管理及去化，建置完善的土石方全流向管理機制、多元去化管道及最終處置是政府持續努力的方向。行政院已跨部會協調交通部、經濟部釋出臺中港7公頃及彰濱產業園區36公頃土地，由中央攜手地方政府推動擴充中部地區土方收容量能。

經典賽日本東京開打 蔡明忠現身巨蛋力挺中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）3月5日至17日在日本東京巨蛋開打，熱愛棒球的球迷富邦集團董事長蔡明忠在台日賽和台韓賽都特地穿上限量300件的Team Taiwan藍色長袖帽T，與富邦育樂總經理陳昭如（Joyce）前往觀賽，先後觀看中華隊對上日本隊和韓國隊兩場焦點賽事，更被網友「捕獲」野生蔡明忠。

財政部：3月出口上看667億美元 緊盯中東情勢影響

2月出口開紅盤，財政部官員推估，受到農曆春節連假因素影響，3月出口將大幅躍升，介於639至667億美元之間，年增率上看2...

