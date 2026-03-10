聽新聞
油價飆升 學者示警AI泡沫化

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。路透
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。路透

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

對於亞洲各國都在搶天然氣，中央大學管理講座教授梁啟源指出，政府說要跟日、韓調貨，但日、韓已自顧不暇，台灣也未必買得到美、澳天然氣，台灣向卡達購買天然氣比重高達百分之卅四影響最大。吳大任表示，我國發電配比天然氣一直上升情況下，如果找不到其他來源，斷氣風險就增加；台灣天然氣存量只有十一天，四月以後氣溫回升會更加嚴峻。

吳大任說，國際油價上漲到一一八美元，第一個危機是通膨衝擊，因為能源影響廠商生產成本，通膨狀況要看政府干預程度，也要看台電、中油承擔能力。

他表示，比較令人擔心的是美國情況，台灣政府會干預油電價格，但美國政府不會；一旦美國通膨嚴重，對美國經濟會產生非常大衝擊，如果油價維持一百美元以上居高不下，美國很快就會走向停滯型通膨。

對台灣來說，吳大任表示，若美國經濟走弱，消費者連日常需求難以支付，哪會去買ＡＩ服務？財務壓力會拖垮很多公司，ＡＩ泡沫化開始啟動，台灣出口仰賴ＡＩ投資熱潮會冷卻，對台灣影響很大，台灣經濟可能從百分之七、零成長甚至衰退。

梁啟源認為，國際油價一天上漲百分之二十，石油危機已經出現。至於國內油價，他說，目前油價價格比政府緩漲機制更緩漲，政府吸收達百分之七十，以目前國際油價，下周至少要漲三元以上。時間一久，台電中油要吸收能力有限，物價也會反映。

他說，我國天然氣占比已增加到近五成，政府要以燃煤代替只能補足百分之六，能源短缺達百分之十六，還是不夠。

冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

人工智慧（ＡＩ）大舉進入職場，勞動部已將ＡＩ列為未來勞動治理政策重點之一，正如火如荼制定「事業單位導入及使用人工智慧指引」，供事業單位與勞工參酌。勞動部官員說，雇主導入及運用ＡＩ時，必須資訊透明，充分告知勞工，指引內容涵蓋就業歧視、隱私保障、勞動關係、職業安全衛生、職業訓練等，最快可望今年中出爐。

攜手地方共同處理土方去化問題 國土署：持續擴充中部土方收容量能

媒體報導「填海造陸去化緩不濟急」等議題，內政部國土管理署9日表示，針對土石方管理及去化，建置完善的土石方全流向管理機制、多元去化管道及最終處置是政府持續努力的方向。行政院已跨部會協調交通部、經濟部釋出臺中港7公頃及彰濱產業園區36公頃土地，由中央攜手地方政府推動擴充中部地區土方收容量能。

經典賽日本東京開打 蔡明忠現身巨蛋力挺中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）3月5日至17日在日本東京巨蛋開打，熱愛棒球的球迷富邦集團董事長蔡明忠在台日賽和台韓賽都特地穿上限量300件的Team Taiwan藍色長袖帽T，與富邦育樂總經理陳昭如（Joyce）前往觀賽，先後觀看中華隊對上日本隊和韓國隊兩場焦點賽事，更被網友「捕獲」野生蔡明忠。

財政部：3月出口上看667億美元 緊盯中東情勢影響

2月出口開紅盤，財政部官員推估，受到農曆春節連假因素影響，3月出口將大幅躍升，介於639至667億美元之間，年增率上看2...

