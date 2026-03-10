出口連28紅 創最強2月 財部：Q1創高應是「十拿九穩」

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

財政部預估3月出口將大幅跳升，規模落在639億至667億美元間，可望寫歷年單月前三高，年增率約在29%至35%間。今年首季出口創歷年單季新高，應是「十拿九穩」，預估未來每月出口突破600億美元，將是新常態，看好今年出口又會是強勁成長的一年。

不過統計處長蔡美娜強調，財政部對3月出口預測，尚未納入中東戰事，因美伊戰爭變數仍多，若戰事持續擴大，首當其衝就是油價上漲；若荷莫茲海峽因戰事封鎖，將影響航運秩序、牽動供應鏈，都會反映在通膨、抑制消費信心，全球經濟成長勢必大受衝擊，仍須密切關注地緣政治風險與戰事、美國貿易政策等外部情勢變化。

財政部表示，因春節落點影響，2月出口月減24.3%、降至498億美元，但今年2月僅14個工作天，在此前提下，仍年增20.6%，為連28紅，規模寫歷年最佳2月。

蔡美娜表示，今年出口展望仍取決於AI發展前景，各界普遍認同AI發展是必然趨勢，出口強度延續應該沒有問題；另一方面，新興商機如機器人、低軌衛星等蓄勢待發，台灣具備生產高階AI晶片、伺服器跟零組件優勢，在AI驅動的產業循環中居於相對有利地位。

在11個主要貨類當中，資通與視聽產品及電子零組件，都受到AI商機強力支撐，表現一馬當先，合計年增31.5%，是推升出口主要動力；礦產品、塑橡膠及其製品、化學品等六貨類則呈負成長，但對總出口影響不大。台灣對五大出口市場2月均成長。

累計前二月出口1,155.7億美元，創歷年同期新高、年增44.5%，增幅是近16年來同期最大。

2月進口370.3億美元，較元月大減21%，年增率收縮至6.8%，若合併前二月觀察，進口839.1億美元，年增32.5%，表現仍強勁，反映AI供應鏈國際分工及出口衍生需求。