快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

聽新聞
0:00 / 0:00

出口連28紅 創最強2月 財部：Q1創高應是「十拿九穩」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照
財政部9日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

財政部預估3月出口將大幅跳升，規模落在639億至667億美元間，可望寫歷年單月前三高，年增率約在29%至35%間。今年首季出口創歷年單季新高，應是「十拿九穩」，預估未來每月出口突破600億美元，將是新常態，看好今年出口又會是強勁成長的一年。

不過統計處長蔡美娜強調，財政部對3月出口預測，尚未納入中東戰事，因美伊戰爭變數仍多，若戰事持續擴大，首當其衝就是油價上漲；若荷莫茲海峽因戰事封鎖，將影響航運秩序、牽動供應鏈，都會反映在通膨、抑制消費信心，全球經濟成長勢必大受衝擊，仍須密切關注地緣政治風險與戰事、美國貿易政策等外部情勢變化。

財政部表示，因春節落點影響，2月出口月減24.3%、降至498億美元，但今年2月僅14個工作天，在此前提下，仍年增20.6%，為連28紅，規模寫歷年最佳2月。

蔡美娜表示，今年出口展望仍取決於AI發展前景，各界普遍認同AI發展是必然趨勢，出口強度延續應該沒有問題；另一方面，新興商機如機器人、低軌衛星等蓄勢待發，台灣具備生產高階AI晶片、伺服器跟零組件優勢，在AI驅動的產業循環中居於相對有利地位。

在11個主要貨類當中，資通與視聽產品及電子零組件，都受到AI商機強力支撐，表現一馬當先，合計年增31.5%，是推升出口主要動力；礦產品、塑橡膠及其製品、化學品等六貨類則呈負成長，但對總出口影響不大。台灣對五大出口市場2月均成長。

累計前二月出口1,155.7億美元，創歷年同期新高、年增44.5%，增幅是近16年來同期最大。

2月進口370.3億美元，較元月大減21%，年增率收縮至6.8%，若合併前二月觀察，進口839.1億美元，年增32.5%，表現仍強勁，反映AI供應鏈國際分工及出口衍生需求。

延伸閱讀

低軌衛星 消費信心 電子零組件

延伸閱讀

財政部：3月出口上看667億美元 緊盯中東情勢影響

前2月對美外銷寫同期最強 貢獻總出口成長近5成

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

相關新聞

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

出口連28紅 創最強2月 財部：Q1創高應是「十拿九穩」

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電 氣價不調漲

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

政院穩物價 每周開會應變

因應中東情勢，行政院長卓榮泰昨（9）日再次邀集跨部會召開會議，指示經濟部積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。據悉，政院關注物價波動，每周召開穩物價會議，並持續針對三情境推演可能衝擊，備妥因應措施。

中東斷供能源 台灣風險大

中東戰爭顛覆了石油與天然氣市場，引發能源斷供威脅。亞洲石油約有80%來自波斯灣，不少國家面臨更直接的風險。多家外媒引述的外資或分析師提及台灣會是風險較大的國家之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。