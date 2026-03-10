中東斷供能源 台灣風險大

中東戰爭顛覆了石油與天然氣市場，引發能源斷供威脅。亞洲石油約有80%來自波斯灣，不少國家面臨更直接的風險。多家外媒引述的外資或分析師提及台灣會是風險較大的國家之一。

標普全球（S&P Global）分析師懷諾（Ross Wyeno）指出，台灣、印度、巴基斯坦和孟加拉面臨的風險較大。他預料這四國需求將下降，且會出現爭搶原定運往歐洲貨源，只不過飆漲的天價會讓部分買家卻步。

隨著油價衝高，野村列出最容易受石油震撼影響的國家名單，泰國以風險分數101.2高居第一、南韓第二（100.8）、再來是台灣、印度、新加坡並列（三者均為100.5）。

另有人引述分析師年初模擬油價從每桶70美元漲抵85美元時，對實質國內生產毛額（GDP）造成的影響。結果顯示，在亞洲各國中，新加坡受衝擊最大，台灣次之。