石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

中東斷供能源 台灣風險大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

中東戰爭顛覆了石油與天然氣市場，引發能源斷供威脅。亞洲石油約有80%來自波斯灣，不少國家面臨更直接的風險。多家外媒引述的外資或分析師提及台灣會是風險較大的國家之一。

標普全球（S&P Global）分析師懷諾（Ross Wyeno）指出，台灣、印度、巴基斯坦和孟加拉面臨的風險較大。他預料這四國需求將下降，且會出現爭搶原定運往歐洲貨源，只不過飆漲的天價會讓部分買家卻步。

隨著油價衝高，野村列出最容易受石油震撼影響的國家名單，泰國以風險分數101.2高居第一、南韓第二（100.8）、再來是台灣、印度、新加坡並列（三者均為100.5）。

另有人引述分析師年初模擬油價從每桶70美元漲抵85美元時，對實質國內生產毛額（GDP）造成的影響。結果顯示，在亞洲各國中，新加坡受衝擊最大，台灣次之。

油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

因應能源短缺 南韓擬設油價上限

伊朗危機阻斷荷莫茲海峽油氣運輸 全球能源陷入夢魘情境？

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

2月對美出口占比衝36年新高 陸港比率降至24% 探25年低點

財政部昨（9）日公布2月出口，從市場觀察，美國仍穩居第一大出口市場，前二月對美出口370.2億美元，占總出口32％，為36年來同期新高；反觀對中國大陸與香港出口占比降至24.3％，為25年來同期新低，市場明顯消長。

出口連28紅 創最強2月 財部：Q1創高應是「十拿九穩」

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電 氣價不調漲

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

政院穩物價 每周開會應變

因應中東情勢，行政院長卓榮泰昨（9）日再次邀集跨部會召開會議，指示經濟部積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。據悉，政院關注物價波動，每周召開穩物價會議，並持續針對三情境推演可能衝擊，備妥因應措施。

