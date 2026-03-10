快訊

政院穩物價 每周開會應變

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

因應中東情勢，行政院長卓榮泰昨（9）日再次邀集跨部會召開會議，指示經濟部積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。據悉，政院關注物價波動，每周召開穩物價會議，並持續針對三情境推演可能衝擊，備妥因應措施。

卓榮泰昨日邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。針對能源供應，經濟部透過多元調度措施，油氣3、4月供應無虞，符合法定安全存量。

針對金融市場，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動，卓揆要求財政部及金管會，持續關注台灣及國際金融情勢，做好各階段應變措施，穩定資本市場。

物價方面，據了解，相關單位不排除明天召開會議，研議能源價格上漲對國內物價與產業可能影響。穩定物價小組就不同情境評估可能政策因應方向。在相對樂觀情境下，若戰事在短期內降溫，油價逐步回穩，政府短期內可能以既有政策工具為主。

若戰事陷入僵持，能源市場出現較長時間風險溢價，可能將進一步盤點能源供應及存量，評估對產業影響，降低能源價格波動對市場預期衝擊。至於最不利情境，若荷莫茲海峽航運持續受阻，衝擊能源供應並推升國際油氣價格，將須重新檢視能源供應調度及節能措施，確保國內能源供應穩定。

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

2月對美出口占比衝36年新高 陸港比率降至24% 探25年低點

財政部昨（9）日公布2月出口，從市場觀察，美國仍穩居第一大出口市場，前二月對美出口370.2億美元，占總出口32％，為36年來同期新高；反觀對中國大陸與香港出口占比降至24.3％，為25年來同期新低，市場明顯消長。

出口連28紅 創最強2月 財部：Q1創高應是「十拿九穩」

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電 氣價不調漲

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

因應中東情勢，行政院長卓榮泰昨（9）日再次邀集跨部會召開會議，指示經濟部積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。據悉，政院關注物價波動，每周召開穩物價會議，並持續針對三情境推演可能衝擊，備妥因應措施。

