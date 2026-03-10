政院穩物價 每周開會應變

因應中東情勢，行政院長卓榮泰昨（9）日再次邀集跨部會召開會議，指示經濟部積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。據悉，政院關注物價波動，每周召開穩物價會議，並持續針對三情境推演可能衝擊，備妥因應措施。

卓榮泰昨日邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。針對能源供應，經濟部透過多元調度措施，油氣3、4月供應無虞，符合法定安全存量。

針對金融市場，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動，卓揆要求財政部及金管會，持續關注台灣及國際金融情勢，做好各階段應變措施，穩定資本市場。

物價方面，據了解，相關單位不排除明天召開會議，研議能源價格上漲對國內物價與產業可能影響。穩定物價小組就不同情境評估可能政策因應方向。在相對樂觀情境下，若戰事在短期內降溫，油價逐步回穩，政府短期內可能以既有政策工具為主。

若戰事陷入僵持，能源市場出現較長時間風險溢價，可能將進一步盤點能源供應及存量，評估對產業影響，降低能源價格波動對市場預期衝擊。至於最不利情境，若荷莫茲海峽航運持續受阻，衝擊能源供應並推升國際油氣價格，將須重新檢視能源供應調度及節能措施，確保國內能源供應穩定。